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22 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мартынович: Хочу закончить карьеру в «Краснодаре»

КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Капитан футбольного клуба «Краснодар» белорус Александр Мартынович заявил, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я считаю Краснодар своим вторым домом. Я проведу в команде столько лет, сколько буду ей полезен. Я обещаю отдавать все силы на поле для того, чтобы команда добивалась результата. Если мне представится такая возможность, то я хотел бы завершить карьеру в этом клубе. Это будет большой честью для меня», — сказал 31-летний Мартынович на встрече с болельщиками.

Александр Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. В сезоне-2015/16 он на правах аренды играл за екатеринбургский «Урал».

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