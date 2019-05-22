Мартынович: Хочу закончить карьеру в «Краснодаре»

«Я считаю Краснодар своим вторым домом. Я проведу в команде столько лет, сколько буду ей полезен. Я обещаю отдавать все силы на поле для того, чтобы команда добивалась результата. Если мне представится такая возможность, то я хотел бы завершить карьеру в этом клубе. Это будет большой честью для меня», — сказал 31-летний Мартынович на встрече с болельщиками.