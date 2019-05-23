«Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России 6 июля
Обыграв в финальном матче Кубка России «Урал» (1:0), «Локомотив» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок страны.
Обыграв в финальном матче Кубка России «Урал» (1:0), «Локомотив» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок страны.
Первый трофей сезона-2019/20 будет разыгран 6 июля. Встреча между
О победе в РПЛ
«Локомотив» за тур до завершения чемпионата России занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар», который идёт 3-м, лишь за счёт преимущества в личных встречах.