«Ньюкасл» готов побороться за Марио Фернандеса
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Английский «Ньюкасл Юнайтед» готов включиться в борьбу за трансфер футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, сообщает Daily Star.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Английский «Ньюкасл Юнайтед» готов включиться в борьбу за трансфер футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, сообщает Daily Star.
По информации британского издания, «Ньюкасл» готов заплатить за переход защитника сумму в 26,4 миллиона фунтов стерлингов. При этом, как отмечается, «сорокам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Атлетико» в борьбе за трансфер Фернандеса.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. На счету защитника в нынешнем сезоне 34 официальных матча, в которых он отметился одним мячом и девятью результативными передачами.