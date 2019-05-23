«Ньюкасл» готов побороться за Марио Фернандеса

Источник: Спорт РИА Новости

По информации британского издания, «Ньюкасл» готов заплатить за переход защитника сумму в 26,4 миллиона фунтов стерлингов. При этом, как отмечается, «сорокам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Атлетико» в борьбе за трансфер Фернандеса.

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Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандеса планирует приобрести петербургский «Зенит», но генеральный директор ЦСКА опроверг эту информацию, назвав ее слухами.