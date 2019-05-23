«Зенит» интересуется голкипером БАТЭ Щербицким

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешёл во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба он выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарём команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провёл 1-й матч за сборную Беларуси.