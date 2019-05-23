«Зенит» интересуется голкипером БАТЭ Щербицким
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» интересуется вратарём БАТЭ Денисом Щербицким.
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» интересуется вратарём БАТЭ Денисом Щербицким.
23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского
В текущем сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет € 1 млн.