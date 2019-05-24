В РФС думают о расширении премьер-лиги. Почему это спорная идея
Корреспондент «СЭ» — о том, насколько рационально увеличивать число участников РПЛ с 16 до 18 клубов при нынешних условиях.
Корреспондент «СЭ» — о том, насколько рационально увеличивать число участников РПЛ с 16 до 18 клубов при нынешних условиях.
По данным «СЭ», президент ЦСКА Евгений Гинер на исполкоме РФС поднял вопрос о расширении
Нет. Вопрос о возможном расширении
«Считаю, что лигу необходимо расширить. Я не против, если это произойдет уже в сезоне-2014/15. Но решения принимать не мне, а исполкому РФС», — цитировал его ТАСС.
Тогда же эту идею поддержал президент РПЛ (тогда — РФПЛ) Сергей Прядкин, ссылаясь на слова тогдашнего министра спорта РФ Виталия Мутко, выступившего со схожей инициативой.
«Министр спорта правильно сказал, что нужно соответствовать высоким стандартам не только в спортивном аспекте, но и в финансовом. И я, и большинство клубов за то, чтобы расширить лигу», — говорил Прядкин ТАСС.
В сентябре 2016 года Гинер в интервью ТАСС еще раз поднял вопрос о расширении
— «Я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей
В Европе команды проводят по 60−70 матчей, а мы всего лишь 30−50. Хорошо, что сейчас у нас появляются стадионы. Также нужно построить
три-четыреманежа, тогда мы сможем заканчивать играть в конце декабря, а начинать в середине февраля — у нас будет короткий перерыв. А сейчас получается, что команда играет по 31 матч за сезон. Это что такое? Ну какая европейская команда играет 31 матч за сезон? Футболисты не могут играть 31 матч за сезон и быть в тонусе.
— «Но скоро будут построены новые стадионы, манежи и при изменении клубной структуры можно будет легко расширить чемпионат до 18 клубов».
Сейчас мы аргументов в пользу расширения лиги пока не услышали, но можно предположить, что и теперь они будут примерно такими же.
Очень давно, еще до создания
Последний раз 18 команд в элите было, когда чемпионат России разыгрывался по системе «весна-осень», в Лиге чемпионов участвовало меньше команд, а в том же Кубке УЕФА не было группового этапа. Чемпионат России-1997 начался 16 марта, а закончился 9 ноября.
ЧР-1996 (в год проведения чемпионата Европы) начался 2 марта, а последний тур состоялся 3 ноября (16 ноября «Спартак» и «Алания» сыграли «золотой матч»). При этом в турнире была полуторамесячная пауза на Евро — с 18 мая по 2 июля. При этом за два с половиной месяца — с начала марта по середину мая — было сыграно 13 туров, то есть график был довольно плотным.
Тем не менее, учитывая, что климат за прошедшие 20 лет стал немного помягче, а кроме того, появились современные комфортные стадионы, думается, больших проблем не возникло бы даже учитывая определенное расширение международного календаря.
Но сейчас российский футбол живет в системе координат «осень-весна». И тут вопросов больше. В завершающемся сезоне ¼ и ½ финала Кубка России игрались из двух матчей, и это доставило много трудностей — были и переносы, и матчи в феврале. Поэтому в новом сезоне от этой практики решено было отказаться и вернуться к прежней системе, когда все стадии играются из одного матча. При расширении до 18 команд нужно будет сыграть четыре дополнительных полноценных тура.
«СЭ» публиковал проект календаря на сезон-2019/20 (он показателен, так как будущим летом будет ЧЕ и нужно уложиться в довольно жесткие рамки — и так будет каждые два года). Можно прикинуть на его примере, как все может быть.
Так вот, свободных дат там практически нет. 1-й тур — 14 июля (по факту это, очевидно будет
Плюс на неделе с 14 по 21 июля играется 1-й отборочный раунд еврокубков — наших клубов там нет (во 2-м отборочном раунде российские команды уже участвуют — с этой стадии начнет выступления в Лиге Европы «Арсенал»). Вот дата для еще одного тура.
Значит, еще два нужно сыграть весной. Сезон возобновится 1 марта, 30-й тур намечен на 17-е мая. Свободных «мид-уиков» нет — еврокубки, Кубок России, сборная. Выходит, надо играть в феврале и еще позже уходить в декабрь. Например, один тур 15 декабря (раньше, 11−12 числа, не получится
Можно, конечно, играть в те «мид-уики», когда проводятся полуфиналы еврокубков — российские представители туда все равно не пробиваются больше десяти лет, с сезона-2007/08 — и не уходить глубоко в зиму. Или начинать еще на неделю раньше, сжимая и без того маленькую паузу между чемпионатами. Но все это похоже на натягивание совы на глобус.
И в любом случае остается проблема с резервными днями — переносить матчи, если что, будет очень трудно.
Новые арены? Они есть далеко не у всех клубов. Старые стадионы в лиге все равно будут (к примеру, сейчас в РПЛ поднимется «Тамбов», может выйти «Томь», плюс «Арсенал», «Оренбург», «Уфа»). Да и на новых зимой, в условные «-10», все равно бывает холодно.
Манежи? Пока их совсем немного, а те, которые есть — невместительные, больше похожи на тренировочные площадки. При этом можно вспомнить скандалы с манежами в Екатеринбурге и Красноярске, против проведения матчей в которых выступали ряд команд РПЛ.
Играть зимой на юге? Тут есть вопрос со спортивным принципом — проводить серию матчей дома (а потом в гостях) или на выезде не очень корректно. Кроме того, ходить условные 3−4 недели подряд на футбол — довольно накладно для многих жителей небогатой в большинстве своем российской провинции (особенно если не одному, а семьей, за что так ратуют наши футбольные боссы).
Но вопрос с календарем решаем. Ужмут, утрясут, составят. Надо будет — сыграют и 16 февраля. Инфраструктура после ЧМ-2018 тоже в общем и целом на уровне — в стране есть полтора десятка новых современных арен. В той же ФНЛ есть арены в Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Калининграде.
В понедельник появилась новость, что «Балтике» отказали в выдаче лицензии на будущий сезон. По словам гендиректора клуба Тажутдина Качукаева, это связано «с имеющимися долгами перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющимися задолженностями у клуба по уплате членских взносов в лигу за первое полугодие 2019 года». Более того, Качукаев отметил, что отказано в лицензии было еще девяти клубам ФНЛ. И это характерно. При этом «Балтика» — клуб из Калининграда, где есть замечательный стадион, построенный к ЧМ-2018.
Да что там ФНЛ — в РПЛ в этом году мы наблюдали агонию «Анжи», а в прошлом прекратили существование «Амкар» и «Тосно».
Велик риск, что лига пополнится за счет «живых мертвецов», либо
Я за расширение лиги, но это можно сделать только тогда, когда с экономикой у клубов все будет в порядке. Знаете, что сейчас происходит в «Анжи». Сменился руководитель Дагестана. Владимир Васильев входил в ряд институтов футбольных, он знает футбол. Но, к сожалению, на первых этапах его деятельности, наверное, перед ним стояли другие задачи. Ряд спонсоров от «Анжи» ушли. Или поинтересуйтесь, какая сейчас финансовая ситуация у «Томи». Она очень сложная. Очень. Я за то, чтобы клубов в
премьер-лигебыло больше. Но, повторюсь, у них должна быть финансовая стабильность. Пока не можем найти критерии оценки финансовой стабильности. Письмо от губернатора — это не гарантия, письмо от владельца-частника— тоже.
Представители ФНЛ, поднимающиеся в РПЛ, выступают с переменным успехом. В этом сезоне «Оренбург» уверенно идет в первой десятке, «Крылья Советов» будут играть в «стыках», а «Енисей» был безнадежен.
Сезон-2017/18 — «Динамо» закрепилось в элите, «Тосно» и «СКА-Хабаровск» вылетели напрямую.
Сезон-2016/17 — «Томь» и «Оренбург» вылетели (уральцы через «стыки»), «Арсенал» спасся через «стыки».
Сезон-2015/16 — «Крылья Советов» стали 9-ми, «Анжи» сохранил прописку через «стыки».
Что касается стыковых матчей, то поначалу они не несли в себе особой интриги, но в последние годы представители ФНЛ стали добиваться в них успехов
Если судить по этим показателям, то особой разницы между аутсайдерами РПЛ и лидерами ФНЛ нет. Многое зависит от конкретной ситуации в конкретном клубе.
Повысит ли расширение конкурентность? Опять же вопрос дискуссионный. На мой взгляд, вряд ли лишняя пара матчей с условными «Томью» или «Нижним Новгородом» улучшит тонус наших лидеров.
Дмитрий Гирин