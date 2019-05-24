«Для всех Моуринью Особенный. Для меня он — Идеальный». Иванович написал письмо себе 15-летнему

Источник: Sport24

Дорогой 15-летний Бано,

Сегодня среда, около 10 часов вечера, а это значит, что только что закончился первый тайм Лиги чемпионов. Каким будет финальный счет, ты узнаешь только утром. Ведь сейчас тебе уже надо ложиться спать. Утром — школа, потом футбол на тренировке, потом футбол во дворе. Без твоих голов там не обойтись, ты же основной нападающий. Поэтому надо хорошо отдохнуть!

Кстати, нападающим ты будешь не всегда. Сейчас ты в таком возрасте, что надо уже окончательно определяться с позицией на поле. Помнишь, как все вокруг тебе говорили, что ты должен играть в защите, как и твой отец? Знай, так и будет. Да, я понимаю, что ты любишь играть в нападении и забивать, как и все в твоем возрасте. Но гены не обманешь. Тем более, в защите ты тоже отлично отрабатываешь. Да и возможностей забивать у тебя будет немало — при угловых и штрафных можно подключать вперед. А что, если я скажу тебе, что один из твоих голов принесет твоей будущей команде большую победу? Но это я уже сильно забегаю вперед.

Чтобы попасть в эту команду, тебе нужно много работать. Хотя ты и так это делаешь. Тренировки, потом футбол во дворе. Наслаждайся этим временем. Временем, когда ты можешь беззаботно играть с друзьями в футбол, баскетбол, волейбол. Даже в гандбол. У детей в 2019 году очень много соблазнов. Тебя же не отвлекает даже телевизор. И это прекрасно. Ведь если ты занимаешься футболом, ты должен быть в него влюблен. Просто наслаждайся моментом и люби то, чем занимаешься.

Тем более, что твои умения тебе очень скоро пригодятся. Уже через год тебя позовут тренироваться в основной состав «Срема». Да-да, именно в ту команду, за которую играл твой отец. Это будет твоим первым опытом. В 18 лет ты дебютируешь в профессиональном футболе. Этот матч ты запомнишь на всю жизнь.

А потом будет Белград! Помнишь, ты никак не мог определиться, кого поддерживать — «Партизан» или «Црвену Звезду»? Ты так и не отдашь свое сердце ни одной из этих команд. Ты не наденешь футболку «Звезды», за которую болеет папа. Ты не сыграешь за «Партизан», который любят твои друзья.

Твоя судьба сложится иначе. Ты будешь играть за ОФК, а затем отправишься в Россию. Тебя пригласит в «Локомотив» Славолюб Муслин. Этот человек будет помогать тебе во всем. Он сделает так, что о «Локо» у тебя останутся самые лучшие воспоминания.

С Муслиным в России ты проработаешь недолго. Но вы еще встретитесь. В сборной. Да, я знаю, что ты пока даже не мечтаешь надеть футболку своей страны. Но если ты не перестанешь работать, ты сможешь оставить свой след в национальной команде.

Помнишь хет-трик Миятовича в матче с венграми? В том самом, где наши выиграли 7:1. А помнишь, как ты расстроился, когда он не забил голландцам пенальти на чемпионате мира? Ты переживешь все эти эмоции. Только не перед экраном телевизора, а на футбольном поле. Ты будешь выходить на поле с Деяном Станковичем и Савой Милошевичем, на которых ты сейчас смотришь с восхищением. И ты проведешь более ста матчей за свою страну. Только не останавливайся и не прекращай работать.

Но вернемся к «Локомотиву». Помимо Муслина там ты встретишь еще одного человека, который окажет на тебя огромное влияние. Я про Анатолия Бышовца. Его рассказы о киевском «Динамо» ты будешь слушать с упоением. Он станет для тебя вторым папой. И именно с ним ты завоюешь свой первый трофей. Но это будет не чемпионство. Как бы ты ни был близок к этому, но с «Локомотивом» чемпионство ты выиграть не успеешь.

Главное, не унывай. Ты это сможешь наверстать в Петербурге. Ты вернешься в чемпионат России совершенно другим человеком. И могу сказать, что тот Иванович, который играет в «Зените», будет гораздо лучше Ивановича из «Локомотива». И титул с «Зенитом» ты запомнишь на всю жизнь — ведь ты станешь чемпионом в полете на высоте 10 тысяч метров.

Между «Локомотивом» и «Зенитом» у тебя будет прекрасное время в «Челси». Прекрасное — во всех смыслах. Сегодня ты смотрел, как зажигает в «Милане» Андрей Шевченко, а уже совсем скоро вы с ним подружитесь. Нет, это не фантастика. Шева во всем будет тебе помогать в «Челси». Это невероятное чувство, когда ты знакомишься со своим идолом и когда он становится для тебя больше, чем просто другом.

Без него у тебя в «Челси» бы так не получилось. Как именно? Как насчет победы в Лиге Европы? Именно так скоро будет называться Кубок УЕФА. Да, ты его выиграешь. И именно этот турнир я имел в виду, когда написал тебе про решающий гол. Благодаря твоему мячу «Челси» выиграет кубок. А ты станешь лучшим игроком матча.

А за год до этого будет победа в Лиге чемпионов. И вот здесь самое время дать тебе совет. Когда в ответном полуфинале с «Барселоной» судья поставит пенальти в ваши ворота, не вздумай, слышишь, ни при каких обстоятельствах не вздумай подходить к точке и пинать ее ногой! Тебя перед матчем не предупредят о том, что из-за следующей желтой карточки ты пропустишь финал. Вдвойне обидно, когда карточка окажется такой глупой. Наверное, самой глупой и обидной в карьере. Пенальти они все равно не забьют. А ты променяешь участие в финале на медаль.

Но чтобы все это произошло, не переставай работать. Не устану это повторять. Знаешь, когда молодые игроки приходят в большие клубы, они думают, что все знают и все умеют, раз оказались на таком уровне. И что им не нужно совершенствоваться. Но это не так. Работа только начинается. На тренировках «Челси» пахали абсолютно все, все старались стать еще лучше. Даже суперзвезды, которых в команде немало.

Переход в новый клуб — это всегда период адаптации. Через него должен пройти любой футболист. Новая страна, новый язык. И этот опыт помогает расти. И как игроку, и как человеку. Нужно работать, работать и работать. Ждать свой шанс, улучшать себя.

И не переставай учить английский язык. Знаю, что сейчас он дается тебе не очень легко и тебе не всегда интересно им заниматься. Но поверь, он тебе пригодится. Можешь начать с фразы «Please support human appeal». Так ты сможешь избежать подколок со стороны одноклубников.

Так, кажется, я и так рассказал тебе слишком много. Хотя есть еще один человек, о котором ты должен знать. Это Жозе Моуринью. Через 5 лет ты увидишь, как он с «Порту» выиграет Лигу чемпионов. А потом он станет твоим тренером в «Челси». Его все будут называть Special One [Особенный]. Но для тебя он навсегда будет Perfect One [Идеальный]. Он будет называть тебя животным, жадным до борьбы, с огромным сердцем. Не очень красиво, правда? Но когда ты это слышишь от одного из лучших тренеров в истории футбола, ты не испытываешь ничего, кроме гордости. Жозе будет занимать особое место в твоей карьере и в твоем сердце.

Хотя тренер он непростой. Как и каждый тренер, который встретится на твоем пути. С некоторыми будет получаться находить общий язык, с кем-то будет сложнее. Но ты как профессионал должен одинаково выкладываться при каждом тренере. В этом секрет успеха.

И последнее. Тебя часто будут обсуждать. Тебя часто будут критиковать. Но если ты играешь на высоком уровне, если ты честен перед собой, то ты, стоя перед зеркалом, должен стать своим самым большим критиком. Когда ты это поймешь, другие критики тебя не будут задевать. Ты сам поймешь, где ты ошибался, что ты должен сделать, чтобы достичь идеала. Когда ты знаешь правду, какая разница, что говорят другие? Хотя критики тоже бывают разными. Если критика по делу, она полезна. И каждый футболист растет благодаря этой критике. Но сейчас появилось очень много критиков, которые и в футболе-то не разбираются. Так что молодым в этом плане тяжелее, чем было нам в свое время.

На этом все. Теперь беги спать — утром на занятия!