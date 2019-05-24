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13:25 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» в пятницу впервые провели тренировку на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» в Петровском парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Команда проведет дебютный матч на «ВТБ-Арене» в воскресенье против тульского «Арсенала» в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу, начало в 14:00 мск. Ранее ТАСС в пресс-службе московского клуба сообщили, что на матче ожидается аншлаг. Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек.

Реконструкция старого стадиона «Динамо» началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что «Динамо» проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного «Спартака» 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на «Арену-Химки». 1 мая пресс-служба «Динамо» сообщила, что начались работы по смене покрытия поля. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение игры с «Арсеналом» на стадионе в Петровском парке.

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