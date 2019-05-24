Омбудсмен: Кокорин хочет, чтобы лечением колена занимались врачи «Зенита»

По ее словам, Кокорин получил полную реабилитационную программу от врача «Зенита», куда входят десять процедур. Она отметила, только посещение бассейна, которое входит в программу, недоступно в СИЗО. Три процедуры Кокорин сможет выполнять при помощи медиков СИЗО, а остальные можно реализовать «при помощи поддержки департамента здравоохранения Москвы».

«Поэтому руководитель медсанчасти УФСИНа обратился к департаменту с тем, чтобы Кокорину были обеспечены все предписанные процедуры. Вместе с тем в беседе с Александром я выяснила, что он бы хотел, чтобы лечением его колена занялись врачи медицинского центра ФК “Зенит”. Мы ему разъяснили порядок, как это нужно сделать: медицинский центр должен обратиться к руководству УФСИН с тем, что он готов выполнить все процедуры с приездом в СИЗО, и показать все уставные документы», — сообщила Потяева.