Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:05
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:05
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:05
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:05
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:05
Ренн
Лилль
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Омбудсмен: Кокорин хочет, чтобы лечением колена занимались врачи «Зенита»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболист Александр Кокорин намерен обратиться к специалистам медицинского центра ФК «Зенит», чтобы врачи провели все необходимые процедуры по восстановлению и лечению колена, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По ее словам, Кокорин получил полную реабилитационную программу от врача «Зенита», куда входят десять процедур. Она отметила, только посещение бассейна, которое входит в программу, недоступно в СИЗО. Три процедуры Кокорин сможет выполнять при помощи медиков СИЗО, а остальные можно реализовать «при помощи поддержки департамента здравоохранения Москвы».

«Поэтому руководитель медсанчасти УФСИНа обратился к департаменту с тем, чтобы Кокорину были обеспечены все предписанные процедуры. Вместе с тем в беседе с Александром я выяснила, что он бы хотел, чтобы лечением его колена занялись врачи медицинского центра ФК “Зенит”. Мы ему разъяснили порядок, как это нужно сделать: медицинский центр должен обратиться к руководству УФСИН с тем, что он готов выполнить все процедуры с приездом в СИЗО, и показать все уставные документы», — сообщила Потяева.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы как защитой всех четырех фигурантов, так и прокуратурой.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как отреагировали американские болельщики на вылет сборной США с ЧМ
Дзюба — в Англию, Смолов — в 'Спартак': 10 самых ожидаемых трансферов лета
Илья Воробьев: Финские хоккеисты похожи на отлаженный механизм
СМИ: Рамос задумался об уходе из «Реала»
50 лучших финнов отказались от сборной. С кем играть России
Американская журналистка: У сборной России абсурдная модель игры
Сборная России автоматически отобралась на хоккейный турнир ОИ
Ролики из будущего и другой транспорт, о котором вы не знали
Капитан сборной России поделился ожиданиями от матча с финнами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь