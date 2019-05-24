Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:05
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:05
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:05
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:05
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:05
Ренн
Лилль
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
16:46 (мск), источник: ТАСС

Власти Тульской области окажут поддержку ФК «Арсенал» в связи с выходом в Лигу Европы

ТУЛА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Тульской области намерено оказать поддержку футбольному клубу «Арсенал» в связи с выходом команды в Лигу Европы, в том числе в укреплении тренировочной базы и поиске титульных спонсоров. Об этом в пятницу в Туле сообщил губернатор региона Алексей Дюмин во время встречи с футболистами.

Наверх

«Арсенал» установил в сезоне-2018/19 ряд клубных рекордов и впервые в истории занял шестое место в чемпионате страны. Команда также впервые получила возможность сыграть в Лиге Европы и будет стартовать со второго квалификационного раунда.

«Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой, но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими — и побеждать. Мы встречались с президентом клуба, главным тренером, уже выстраиваем логистику, финансовую составляющую, ищем титульных спонсоров, будем помогать, оказывать содействие и, конечно же, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, прошли на высоком уровне. Будем находить возможность, чтобы решать вопросы, в том числе касающиеся инфраструктуры стадиона “Арсенал”, чтобы он соответствовал всем показателям для проведения европейских матчей», — сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что будут приняты необходимые меры для укрепления тренировочной базы «Арсенала», чтобы она соответствовала уровню, на котором теперь будет играть команда. В частности, в ближайшее время будет приведено в порядок покрытие поля, отметил Дюмин. Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров поблагодарил Дюмина за личную поддержку клуба и подарил мяч с автографами всех игроков клуба.

В сезоне-2018/19 «Арсенал» 11 матчей подряд не проигрывал на своем поле, из 12 игр весенней части чемпионата России пропустил мячи в свои ворота лишь в трех. После 29 туров премьер-лиги «Арсенал» набрал 45 очков. Клуб одержал 12 побед, в том числе выиграл у «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и дважды у «Спартака». В заключительном туре 26 мая «Арсеналу» предстоит гостевой матч с московским «Динамо».

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Илья Воробьев: Финские хоккеисты похожи на отлаженный механизм
СМИ: Рамос задумался об уходе из «Реала»
50 лучших финнов отказались от сборной. С кем играть России
Американская журналистка: У сборной России абсурдная модель игры
Сборная России автоматически отобралась на хоккейный турнир ОИ
Ролики из будущего и другой транспорт, о котором вы не знали
Капитан сборной России поделился ожиданиями от матча с финнами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь