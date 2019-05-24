Власти Тульской области окажут поддержку ФК «Арсенал» в связи с выходом в Лигу Европы

«Арсенал» установил в сезоне-2018/19 ряд клубных рекордов и впервые в истории занял шестое место в чемпионате страны. Команда также впервые получила возможность сыграть в Лиге Европы и будет стартовать со второго квалификационного раунда.

«Еврокубок для Тулы всегда казался далекой мечтой, но в этом году вы сделали ее реальностью. Доказали, что готовы биться с лучшими — и побеждать. Мы встречались с президентом клуба, главным тренером, уже выстраиваем логистику, финансовую составляющую, ищем титульных спонсоров, будем помогать, оказывать содействие и, конечно же, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, прошли на высоком уровне. Будем находить возможность, чтобы решать вопросы, в том числе касающиеся инфраструктуры стадиона “Арсенал”, чтобы он соответствовал всем показателям для проведения европейских матчей», — сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что будут приняты необходимые меры для укрепления тренировочной базы «Арсенала», чтобы она соответствовала уровню, на котором теперь будет играть команда. В частности, в ближайшее время будет приведено в порядок покрытие поля, отметил Дюмин. Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров поблагодарил Дюмина за личную поддержку клуба и подарил мяч с автографами всех игроков клуба.