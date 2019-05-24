Акинфеев: За наш спорт болеть приятнее, чем за «Барселону» и «Челси»

«Что дальше? Контракт с ЦСКА на три года. А дальше — не знаю. В Европе ни за кого не болею. Не нравится, когда болеют за “Барселону”, “Челси”… Надо болеть за наш спорт, за наших болеть приятнее. Финал Лиги чемпионов смотреть не буду. В принципе не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьёй, отдохнуть. Семья на первом месте», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата».