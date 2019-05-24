В списке форвардов, которыми интересуется «Динамо», номер один — Смолов

Прошлым летом 29-летний футболист, который в чемпионатах России-2015/16 и -2016/17 добивался звания лучшего бомбардира премьер-лиги, дважды становился лучшим игроком РПЛ по оценкам «СЭ» и трижды — по опросу ее футболистов, перешел в «Локо» из «Краснодара». Сумма сделки составила 9 миллионов евро.