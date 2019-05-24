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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В списке форвардов, которыми интересуется «Динамо», номер один — Смолов

По информации «СЭ», «Динамо» прорабатывает вопрос об усилении группы атаки в будущем сезоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

В списке форвардов, которыми интересуются бело-голубые, значится нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов — причем, под первым номером.

Прошлым летом 29-летний футболист, который в чемпионатах России-2015/16 и -2016/17 добивался звания лучшего бомбардира премьер-лиги, дважды становился лучшим игроком РПЛ по оценкам «СЭ» и трижды — по опросу ее футболистов, перешел в «Локо» из «Краснодара». Сумма сделки составила 9 миллионов евро.

В РПЛ-2018/19 Смолов провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. (Сергей Егоров).

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