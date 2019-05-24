В списке форвардов, которыми интересуется «Динамо», номер один — Смолов
По информации «СЭ», «Динамо» прорабатывает вопрос об усилении группы атаки в будущем сезоне.
По информации «СЭ», «Динамо» прорабатывает вопрос об усилении группы атаки в будущем сезоне.
В списке форвардов, которыми интересуются
Прошлым летом 29-летний футболист, который в чемпионатах России-2015/16 и -2016/17 добивался звания лучшего бомбардира
В РПЛ-2018/19 Смолов провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. (Сергей Егоров).