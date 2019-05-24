«Зенит» не пригласил Панова на 20-летие победы в Кубке России. Он стал активным фанатом «Спартака»

Источник: Sport24

26 мая на «Газпром Арене» будут чествовать участников финального матча против московского «Динамо» (3:1) 20-летней давности. Панов в той игре отметился дублем и помог «Зениту» завоевать первый трофей в российской истории.

По имеющейся информации, причиной решения «Зенита» не приглашать Панова на торжественное мероприятие является его активная фанатская поддержка московского «Спартака».

«Это их право приглашать кого-либо. Я помню, как забил дубль в том матче. На самом деле, даже если бы и пригласили, я попросту не смог бы приехать. Это во-первых. Во-вторых, пригласили других игроков, которые тоже участвовали в этом матче, и я думаю, что это тоже заслуженно. Ничего страшного, не делаю из этого никакой трагедии.