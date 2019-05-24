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19:32 (мск), источник: Sport24

«Зенит» не пригласил Панова на 20-летие победы в Кубке России. Он стал активным фанатом «Спартака»

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов заявил, что не расстроен решением петербургского клуба не приглашать его на торжественное мероприятие, посвященное победе в Кубке России 1999 года.

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Источник: Sport24

26 мая на «Газпром Арене» будут чествовать участников финального матча против московского «Динамо» (3:1) 20-летней давности. Панов в той игре отметился дублем и помог «Зениту» завоевать первый трофей в российской истории.

По имеющейся информации, причиной решения «Зенита» не приглашать Панова на торжественное мероприятие является его активная фанатская поддержка московского «Спартака».

«Это их право приглашать кого-либо. Я помню, как забил дубль в том матче. На самом деле, даже если бы и пригласили, я попросту не смог бы приехать. Это во-первых. Во-вторых, пригласили других игроков, которые тоже участвовали в этом матче, и я думаю, что это тоже заслуженно. Ничего страшного, не делаю из этого никакой трагедии.

Правда ли, что главная причина неприглашения — активная поддержка московского «Спартака»? Не знаю, у каждого свои причины. Хочу ребят поздравить, они молодцы, вспомнили о нас, о тех людях, которые добились хорошего результата, выиграли кубок. Я думаю, что те ребята, которые там будут, заслужили похвалы в свой адрес, — сказал Панов в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Шубиным.

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