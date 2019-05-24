«Зенит» не пригласил Панова на 20-летие победы в Кубке России. Он стал активным фанатом «Спартака»

26 мая на «Газпром Арене» будут чествовать участников финального матча против московского «Динамо» (3:1) 20-летней давности. Панов в той игре отметился дублем и помог «Зениту» завоевать первый трофей в российской истории.
По имеющейся информации, причиной решения «Зенита» не приглашать Панова на торжественное мероприятие является его активная фанатская поддержка московского «Спартака».
«Это их право приглашать
Правда ли, что главная причина неприглашения — активная поддержка московского «Спартака»? Не знаю, у каждого свои причины. Хочу ребят поздравить, они молодцы, вспомнили о нас, о тех людях, которые добились хорошего результата, выиграли кубок. Я думаю, что те ребята, которые там будут, заслужили похвалы в свой адрес, — сказал Панов в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Шубиным.