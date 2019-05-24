СМИ: «Ньюкасл» готов предложить за футболиста ЦСКА Фернандеса €29,5 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, английский клуб хочет обновить позицию правого защитника. Также в услугах 28-летнего футболиста заинтересован испанский «Атлетико», однако «Ньюкасл» надеется, что чемпионат Англии покажется Фернандесу более привлекательным.

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА 34 встречи во всех турнирах, забив один гол и отдав девять голевых передач. Всего за столичный клуб он сыграл 235 матчей, забив три гола и отдав 40 результативных передач. В составе ЦСКА Фернандес трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, также на его счету одна победа.