«Зенит» встретил чемпионство в воздухе, а отметит на воде. Как пройдет чемпионский парад в Питере
Северная столица готовится к финалу празднований.
Северная столица готовится к финалу празднований.
Май 2019 года стал для Петербурга одним большим футбольным праздником. После выездной ничьей с «Ахматом» и поражению «Локомотива» от тульского «Арсенала» в параллельном матче в начале месяца «Зенит» после четырехлетнего перерыва стал чемпионом России.
О победе в чемпионате футболисты узнали в самолете по пути в
А в самом Петербурге в этот момент началась работа. Празднование победы растянулось не на один
Сразу после финального свистка матча в Туле был объявлен общий сбор во втором терминале аэропорта «Пулково», куда должна была прилететь команда. Сработано было оперативно: чемпионское шампанское в здании терминала, встреча 5 тысяч болельщиков с фаерами на улице, расставленные палатки с заранее подготовленным чемпионским мерчем.
У «Зенита» был выбор, когда получить чемпионский кубок — после матча с ЦСКА в 28 туре, или после «Енисея» в заключительном матче сезона. Первый вариант был опасен тем, что результат матча слабо прогнозировался. Второй вариант означал трехнедельное ожидание.
В итоге выбор пал на игру с ЦСКА. Несмотря на почти недельное празднование долгожданного титула и сильного мотивированного соперника, «Зенит» одержал волевую победу со счетом 3:1. А дальше были Кубок.
Празднование в раздевалке.
И салют.
Заключительная часть майских праздников в Петербурге запланирована на 26 мая. В этот день «Зенит» сыграет с «Енисеем». Несмотря на не самого сильного соперника, раннее начало матча и отсутствие интриги, ажиотаж к матчу в городе огромный. Билеты, который изначально были пущены в продажу, закончились к утру пятницы. И клуб решил в третий раз в сезоне пустить в реализацию места на временных конструкциях, которые остались после чемпионата мира. Именно благодаря этим местам матчи со «Спартаком» и ЦСКА посетили более 60 тысяч зрителей.
А через 3 часа после окончания матча начнется чемпионский парад. На этот раз в Петербурге решили по полной воспользоваться наличием десятков рек и каналов в городе. Вначале команда на корабле пройдет по Мойке и Фонтанке. В акваторию большой Невы решено не выходить — надо быть ближе к народу. После этого футболисты пересядут в традиционный для таких случаев чемпионский автобус и отправятся по Невскому проспекту через Дворцовый мост и стрелку Васильевского острова к стадиону «Петровский».
Об активностях болельщиков пока информации нет. Но сомневаться в том, что маршрут команды будет проходить через сотни фаеров и флангов — как на набережных, так и на окнах окружающих их домов — не стоит. В Петербурге это обязательный минимум для подобных торжеств.
От «Петровского» футболисты отправятся в отпуск. Официально. Но уже через 3 недели снова соберутся, чтобы начать подготовку к новому сезону.