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20:47 (мск), источник: Sport24

«Зенит» встретил чемпионство в воздухе, а отметит на воде. Как пройдет чемпионский парад в Питере

Северная столица готовится к финалу празднований.

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Источник: fc-zenit.ru

Май 2019 года стал для Петербурга одним большим футбольным праздником. После выездной ничьей с «Ахматом» и поражению «Локомотива» от тульского «Арсенала» в параллельном матче в начале месяца «Зенит» после четырехлетнего перерыва стал чемпионом России.

О победе в чемпионате футболисты узнали в самолете по пути в Санкт-Петербург.

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А в самом Петербурге в этот момент началась работа. Празднование победы растянулось не на один уик-энд, как обычно бывает у других команд, а почти на месяц.

4 мая. Чемпионский самолет и праздник в Пулково

Сразу после финального свистка матча в Туле был объявлен общий сбор во втором терминале аэропорта «Пулково», куда должна была прилететь команда. Сработано было оперативно: чемпионское шампанское в здании терминала, встреча 5 тысяч болельщиков с фаерами на улице, расставленные палатки с заранее подготовленным чемпионским мерчем.

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12 мая. Вручение Кубка и чемпионская раздевалка

У «Зенита» был выбор, когда получить чемпионский кубок — после матча с ЦСКА в 28 туре, или после «Енисея» в заключительном матче сезона. Первый вариант был опасен тем, что результат матча слабо прогнозировался. Второй вариант означал трехнедельное ожидание.

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В итоге выбор пал на игру с ЦСКА. Несмотря на почти недельное празднование долгожданного титула и сильного мотивированного соперника, «Зенит» одержал волевую победу со счетом 3:1. А дальше были Кубок.

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Празднование в раздевалке.

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И салют.

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26 мая. Чемпионский парад

Заключительная часть майских праздников в Петербурге запланирована на 26 мая. В этот день «Зенит» сыграет с «Енисеем». Несмотря на не самого сильного соперника, раннее начало матча и отсутствие интриги, ажиотаж к матчу в городе огромный. Билеты, который изначально были пущены в продажу, закончились к утру пятницы. И клуб решил в третий раз в сезоне пустить в реализацию места на временных конструкциях, которые остались после чемпионата мира. Именно благодаря этим местам матчи со «Спартаком» и ЦСКА посетили более 60 тысяч зрителей.

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А через 3 часа после окончания матча начнется чемпионский парад. На этот раз в Петербурге решили по полной воспользоваться наличием десятков рек и каналов в городе. Вначале команда на корабле пройдет по Мойке и Фонтанке. В акваторию большой Невы решено не выходить — надо быть ближе к народу. После этого футболисты пересядут в традиционный для таких случаев чемпионский автобус и отправятся по Невскому проспекту через Дворцовый мост и стрелку Васильевского острова к стадиону «Петровский».

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Об активностях болельщиков пока информации нет. Но сомневаться в том, что маршрут команды будет проходить через сотни фаеров и флангов — как на набережных, так и на окнах окружающих их домов — не стоит. В Петербурге это обязательный минимум для подобных торжеств.

От «Петровского» футболисты отправятся в отпуск. Официально. Но уже через 3 недели снова соберутся, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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