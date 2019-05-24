«С выходом в Лигу Европы финансирование улучшится»: что ждет тульский «Арсенал» в межсезонье
Отвечает президент клуба Гурам Аджоев.
Отвечает президент клуба Гурам Аджоев.
В среду «Локомотив» взял Кубок России и отдал путевку в Лигу Европы шестой команде РПЛ. За тур до конца чемпионата это место занял тульский «Арсенал», который попал в еврокубки впервые в истории. Президент Гурам Аджоев рассказал Sport24, как клуб будет готовиться к этому событию.
— В пятницу губернатор Тульской области Алексей Дюмин приезжал на тренировку команды и провел встречу с руководством клуба. Какие решения были приняты в ходе этой встречи?
— Мы хотели бы поблагодарить губернатора за поддержку, которую он нам оказывает. Его визит на базу был достаточно неожиданным, но прошел позитивно. Мы плодотворно пообщались, конструктивно обсудили будущее. У нас не так много времени на подготовку к новому сезону, поэтому уже сегодня приходится думать о стадионе, об игроках, которые уходят и приходят, о будущем в целом.
— Вопросы финансирования клуба с губернатором обсудили?
— Понятно, что выход в Лигу Европы диктует нам новые условия. И финансирование так или иначе изменится в сторону повышения. Нам придется играть на три фронта, представлять наш город во втором по значимости европейском турнире, поэтому мы должны быть к этому готовы.
— Стадион в Туле готов принять матчи Лиги Европы?
— К нам приезжали представители УЕФА, провели проверку, мы с ними пообщались. Конечно, комиссией были отмечены некоторые недочеты, но они незначительные. Благодаря поддержке губернатора мы успеем подготовить арену в срок.
— Как изменится состав команды? Сейчас ходит много слухов об уходе лидеров, у многих игроков заканчиваются аренды.
— Давайте обсудим вопрос формирования команды чуть позже, скоро вы все узнаете. Да, арендованные игроки возвращаются в свои клубы, но мы уже сейчас ведем работу относительно комплектования команды, ведем переговоры с нашими лидерами о продлении контрактов. Все идет своим чередом, болельщики могут не волноваться.
— Какой момент по ходу сезона вам запомнился больше всего? После какого матча вы поняли, что чемпионат станет успешным для «Арсенала»?
— Таких моментов было много, но стоит выделить игру нашей команды в весенней части чемпионата. Мы показывали хороший футбол, исправно набирали очки и заняли заслуженное место, которое позволит нам впервые сыграть в Европе в будущем году.
— Губернатор Тульской области большой любитель хоккея, после успехов «Арсенала» он начала больше времени уделять футболу?
— Алексей Геннадьевич много знает о футболе, пусть и является страстным поклонником хоккея и играет в него. Разбирается в футболе, стал болельщиком, прислушивается к людям на трибунах. Практически после каждого матча заходит в раздевалку, общается с игроками, с руководством. Губернатор не обделяет футбол вниманием. Вообще такие моменты, как неожиданный приезд на тренировку губернатора, окрыляют. Это незабываемо и для игроков, и для клуба в целом.