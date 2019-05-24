Дзюба — о финале «Игры престолов»: Безобразие! Катастрофа! Ужас!
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что авторам популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять финал.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что авторам популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять финал.
«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но всё видел. Считаю, нужно переснимать», — приводит слова форварда радио «Зенит».
В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской
В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в