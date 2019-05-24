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22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о финале «Игры престолов»: Безобразие! Катастрофа! Ужас!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что авторам популярного сериала «Игра престолов» нужно переснять финал.

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Источник: РИА "Новости"

«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но всё видел. Считаю, нужно переснимать», — приводит слова форварда радио «Зенит».

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В нынешнем сезоне Артём принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе 30-летнего футболиста 8 голов и 9 результативных передач.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

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