Заочный спор на финише: «Локо» против «Краснодара», «Спартак» против ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Евсеев на пути Семина

Привыкнуть к турниру по схеме «осень-весна» просто. Сложнее смириться с тем, что весенняя часть чемпионата проносится на одном дыхании. Кажется, только входишь во вкус, наконец-то устанавливается идеальная для футбола погода, а все уже заканчивается. Еще один тур, и мы скажем «прощай» очередному российскому первенству, перед летними каникулами узнав ответы на последние из оставшихся вопросов.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Локомотив - Уфа -

Главный из них по степени важности — имя обладателя серебряных медалей, в комплекте к которым прилагаются место в групповом турнире Лиги чемпионов и минимум 15 миллионов евро. Отличные деньги в нынешнем режиме разумной экономии и хронических сложностей наших клубов с соответствием правилам финансового fair play. И это не считая бонусов за набранные очки и дополнительных отчислений от УЕФА. Ставки в заочном споре «Локомотива» и «Краснодара» будут максимальными.

В том, что судьба железнодорожников зависит только от них самих, ничего удивительного нет. Юрий Семин долго запрягал, приводя своих футболистов к общему знаменателю, и на решающем отрезке поехал быстро. «Быки» же после отличной первой половины сезона хоть и не спеклись, как рванувший «на 10 тыщ, как на 500» бегун из песни Владимира Высоцкого, стали жертвами короткой скамейки. Мурад Мусаев об этом сказал прямо, и, что даже более важно, верно расставил акценты. В его словах не было попытки найти оправдание и вызывать сочувствие — лишь констатация факта и вывод: это должно стать уроком на будущее.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Краснодар - Рубин -

А в настоящем есть последний тур, и ситуация, удивительно напоминающая чемпионские развязки в английской премьер-лиге и бундеслиге. «Краснодар», словно младший брат «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», обречен надеяться на осечку матерого конкурента и верить в «Уфу», которая по логике мыслями должна находиться не в Черкизове, а готовиться к действительно судьбоносным для клуба «стыкам». Отчасти это было заметно еще в прошлом туре, когда три очка из башкирской столицы увез «Оренбург».

Но значит ли это, что можно заранее поздравлять свежеиспеченного обладателя Кубка России и вешать «Локо» на шею серебряные медали? Только в том случае, если не знаешь Вадима Евсеева. Ему нечего доказывать родному для себя клубу и лично бывшему наставнику и учителю Семину. Но и до турнирных раскладов железнодорожников Вадиму Валентиновичу дела нет. Как прошлой весной, когда евсеевский «Амкар» поставил будущему чемпиону подножку на пути к золоту (2:1), сыграв номинально домашний матч в Черкизове. Так что «Краснодару» есть, на кого надеяться. Главное — самому обыграть «Рубин».

Заочное дерби

Как это ни парадоксально — больше внимания привлекает отнюдь не серебряная интрига, а ставшее чрезвычайно привлекательным после кубкового финала четвертое место. Занявшая его команда напрямую попадет в групповой турнир Лиги Европы, избавив себя от утомительных отборочных раундов. Мелочь в сравнении с медалями и лигочемпионскими миллионами, но только не в том случае, если речь идет о «Спартаке» и ЦСКА. Даже если бы они спорили за условное десятое место, это все равно было бы делом чести.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 ЦСКА - Крылья Советов -

Рассуждения на тему, кто больше достоин оказаться выше, лучше отбросить в сторону. У каждого найдутся свои аргументы, и любой из них вызовет ожесточенные споры. В случае с армейцами перепады проще всего списать на молодость команды и свойственную неустоявшимся коллективам нестабильность. Тем не менее, это не помешало подопечным Виктора Гончаренко дважды обыграть «Реал» и более чем достойно провести первую часть сезона.

Принято считать, что победой в дерби ЦСКА похоронил спартаковские надежды на Лигу чемпионов и выбил у непримиримого соперника почву из-под ног. Все верно. Как и то, что тогда красно-синие выиграли третий из четырех весенних матчей, убедив всех, что невероятным образом упущенная победа над «Уфой» (2:2) всего лишь несчастный случай. Но потом случились 2:3 с «Оренбургом», в играх с тройкой будущих призеров удалось набрать одно очко, а дерби с «Динамо» едва не завершилось поражением. Гончаренко в послематчевых комментариях критиковал подопечных как в целом, так и в частных случаях, и это говорит об одном: самого тренера ссылки на молодость не устраивают.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Оренбург - Спартак -

Между тем, на Виктора Михайловича и близко не оказывалось такое давление, как на Олега Кононова. Обстановка вокруг провалившегося на всех ключевых направлениях «Спартака» большую часть сезона накалена настолько, что если выпустить энергию наружу, зона поражения предполагаемого взрыва составит не один десяток километров. Играют красно-белые посредственно, а порой совсем скверно. Об армейской лихости остается только мечтать, а результат есть. В цифровом выражении — даже лучше чем у Массимо Карреры.