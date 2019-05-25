Стадион «Ростов Арена» перейдет в собственность региона до сентября

Источник: РИА "Новости"

«По плану в июне будет подписано распоряжение правительства РФ о передаче стадиона правительству Ростовской области. Поскольку объект очень серьезный — большое количество помещений, оборудования — несколько месяцев потребуется на подписание актов приема-передачи. Мы рассчитываем, что не позднее сентября объект будет полностью находиться под управлением правительства Ростовской области и Минспорта области», — сказал он.

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По информации Гуськова, эксплуатация стадиона будет обходиться в 300 миллионов рублей ежегодно. В текущем году 95% расходов возьмет на себя федеральный бюджет. «В 2024 году субъект будет полностью отвечать за этот объект, и наша задача — научиться эксплуатировать его так, чтобы не тратить бюджетные средства в большом количестве на его содержание», — отметил собеседник.

Предполагается, что доля расходов на содержание стадиона от проведения футбольных матчей и культурных мероприятий к 2024 году составит порядка 50%, оставшаяся часть расходов будет обеспечена за счет предоставления в аренду помещений стадиона, использования прилегающей территории и временной инфраструктуры. «Задача в соответствии с бизнес-планом операционной деятельности стадиона к 2024 году выйти на самоокупаемость стадиона по содержанию», — добавил он.