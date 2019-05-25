Акинфеев: ЦСКА провалил вторую часть сезона, но это объяснимо

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В весенней части чемпионата России «красно-синие» одержали пять побед в 12 матчах.

«Вторая, весенняя часть сезона… Наверное, можно было сыграть и лучше. Но бывает, что на дистанции кто-то выдыхается, наступает спад. Я это чувствую и по себе: три-четыре года ты играешь уверенно, стабильно, а потом бум! — гол, бум! — гол. Два раза выручил, два залетело, и ты не понимаешь, почему так. Ведь год назад было лучше. Начинаешь в себе копаться. Психология — раз. Два — ребята растут, почти вся команда у нас от 19 до 23 лет. Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо», — сказал Акинфеев, которого цитирует пресс-служба ЦСКА.

«Мы доверяем (главному тренеру) Виктору Михайловичу (Ганчаренко), он доверяет нам. У нас были собрания, все остальное. Я высказал свою точку зрения, мы пришли к знаменателю, что чудес — собраться и все выиграть — не бывает. Мы старались, бились, но где-то что-то не получилось. Будем проводить летние сборы и работать над тем, чтобы в последующие годы подобного не происходило», — добавил он.

Перед началом сезона ЦСКА покинули лидеры — Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин, Витиньо, завершили карьеру Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, также из команды ушли Аарон Оланаре и Георгий Миланов. Состав армейцев пополнили молодые игроки: Родриго Бекао, Никита Чернов, Такума Нисимура, Никола Влашич, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон. И еще ряд футболистов немного постарше.