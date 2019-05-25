Акинфеев: ЦСКА провалил вторую часть сезона, но это объяснимо
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА провалили весеннюю часть сезона Российской
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА провалили весеннюю часть сезона Российской
В весенней части чемпионата России «красно-синие» одержали пять побед в 12 матчах.
«Вторая, весенняя часть сезона… Наверное, можно было сыграть и лучше. Но бывает, что на дистанции
«Мы доверяем (главному тренеру) Виктору Михайловичу (Ганчаренко), он доверяет нам. У нас были собрания, все остальное. Я высказал свою точку зрения, мы пришли к знаменателю, что чудес — собраться и все выиграть — не бывает. Мы старались, бились, но
Перед началом сезона ЦСКА покинули лидеры — Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин, Витиньо, завершили карьеру Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, также из команды ушли Аарон Оланаре и Георгий Миланов. Состав армейцев пополнили молодые игроки: Родриго Бекао, Никита Чернов, Такума Нисимура, Никола Влашич, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон. И еще ряд футболистов немного постарше.
«Действительно, когда девять человек уходит и еще больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола.