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13:38 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. При определении формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет «пассажиров». Такое мнение ТАСС высказал президент «Зенита» Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема «8+17», которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.

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Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в Москве. По его итогам стало известно, что вопрос о новом формате лимита легионеров в РПЛ отложен для дополнительных консультаций.

«Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза, — сказал Медведев. — Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, “пассажиров” ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала».

«С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос», — добавил он.

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