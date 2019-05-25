Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема «8+17», которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в Москве. По его итогам стало известно, что вопрос о новом формате лимита легионеров в РПЛ отложен для дополнительных консультаций.

«Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза, — сказал Медведев. — Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, “пассажиров” ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала».