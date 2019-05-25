«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» на своем поле разгромили казанский «Рубин» в матче заключительного тура молодежного чемпионата России.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» на своем поле разгромили казанский «Рубин» в матче заключительного тура молодежного чемпионата России.
Субботняя игра в Краснодаре завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Эдуард Сперцян (17-я и 45-я минуты), еще один гол забил Михаил Коломийцев (55).
По итогам 30 туров «Краснодар» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (33 очка) располагается на 11-м месте.