Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор0
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов2
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород1
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Краснодар-20
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрозиноне
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
Наполи
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
13:48 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: Вопрос о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что к вопросу о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд нужно подойти тщательно, изучив все аспекты. Об этом он сказал ТАСС.

Наверх

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), который состоялся 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступает 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

«Эта тема звучала на исполкоме, но она нуждается в дополнительной проработке, — сказал Медведев. — Увеличение числа матчей в нашей лиге — хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше».

«С другой стороны нельзя не учитывать климатический фактор. У нас, к сожалению, всего один стадион с крышей — “Газпром-Арена”, позволяющий в комфортных условиях играть и в декабре, и в феврале — при любых погодных условиях. Пока мы сталкивались с тем, что календарь был таков — приходилось играть в мало подходящих для футбола условиях: при очень низких температурах, на травмаопасных полях. От такого футбола никто не может получить удовольствие — ни зрители, ни игроки, и телевизионная картинка далека от идеальной», — добавил он.

Президент «Зенита» подчеркнул, что этот вопрос нуждается во внимательном изучении. «Если бы удалось оптимизировать календарь и не играть в зимний футбол, а максимально использовать те погодные условия, которые у нас есть… Мы пока размышляем, потому что есть и положительные, и отрицательные факторы», — резюмировал Медведев.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Финны о сборной России: Какко, забей русским, как Гранлунд
Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМХ
18-летний вундеркинд Какко — самый опасный форвард Финляндии
Землетрясение произошло во время шоу с Медведевой и Загитовой
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере
Макгрегор заявил, что не должен был выходить на бой с Хабибом
Цветков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь