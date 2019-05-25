Александр Медведев: Вопрос о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), который состоялся 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступает 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

«Эта тема звучала на исполкоме, но она нуждается в дополнительной проработке, — сказал Медведев. — Увеличение числа матчей в нашей лиге — хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше».

«С другой стороны нельзя не учитывать климатический фактор. У нас, к сожалению, всего один стадион с крышей — “Газпром-Арена”, позволяющий в комфортных условиях играть и в декабре, и в феврале — при любых погодных условиях. Пока мы сталкивались с тем, что календарь был таков — приходилось играть в мало подходящих для футбола условиях: при очень низких температурах, на травмаопасных полях. От такого футбола никто не может получить удовольствие — ни зрители, ни игроки, и телевизионная картинка далека от идеальной», — добавил он.