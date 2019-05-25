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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» завершил молодежное первенство России победой над «Оренбургом»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» переиграли на выезде «Оренбург» в матче заключительного 30-го тура первенства России среди молодежных команд.

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Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Иван Репях (29-я минута) и Даниил Лопатин (37).

Благодаря этой победе «красно-белые» обеспечили себе серебряные медали молодежного первенства России, обойдя на три очка московское «Динамо», взявшее в итоге бронзу. Победителем первенства ранее стала молодежная команда ЦСКА.

Основные команды «Оренбурга» и «Спартака» сыграют друг с другом в рамках 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 мая. Встреча начнется в 14:00 мск.

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