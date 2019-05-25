«Спартак» завершил молодежное первенство России победой над «Оренбургом»

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Иван Репях (29-я минута) и Даниил Лопатин (37).

Благодаря этой победе «красно-белые» обеспечили себе серебряные медали молодежного первенства России, обойдя на три очка московское «Динамо», взявшее в итоге бронзу. Победителем первенства ранее стала молодежная команда ЦСКА.