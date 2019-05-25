Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»
Как стало известно Sport24, защитник Кирилл Комбаров продлил соглашение с тульским «Арсеналом».
Как стало известно Sport24, защитник Кирилл Комбаров продлил соглашение с тульским «Арсеналом».
32-летний футболист выступает за «Арсенал» с января 2017 года. До этого он играл за московское «Динамо», «Спартак», «Спартак-2», «Торпедо» и «Томь». Комбаров является
В текущем сезоне Комбаров провел за тульский клуб 25 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его прежний контракт был рассчитан до лета 2019 года.