Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

32-летний футболист выступает за «Арсенал» с января 2017 года. До этого он играл за московское «Динамо», «Спартак», «Спартак-2», «Торпедо» и «Томь». Комбаров является вице-чемпионом России сезона-2011/12 в составе «Спартака» и бронзовым призером чемпионата России 2008 года в составе «Динамо».