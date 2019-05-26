«Локомотив» и «Краснодар» в 30-м туре РПЛ заочно разыграют путевку в групповой этап ЛЧ
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В воскресенье состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. Все игры начнутся в 14:00 мск.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В воскресенье состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. Все игры начнутся в 14:00 мск.
Сразу три матча пройдут в Москве: «Локомотив» — «Уфа», ЦСКА — «Крылья Советов» и «Динамо» — «Арсенал»; четвертый столичный клуб, «Спартак», на выезде встретится с «Оренбургом». Еще в четырех играх сойдутся «Зенит» и «Енисей», «Краснодар» и «Рубин», «Ахмат» и «Ростов», а также «Анжи» и «Урал».
Главная интрига 30-го тура — кто займет второе место в итоговой турнирной таблице, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов сразу с групповой стадии. На эту путевку претендуют «Локомотив» и «Краснодар».
Железнодорожники в среду завоевали восьмой Кубок России, со счетом 1:0 обыграв «Урал». Во встрече с «Уфой», которая гарантированно не выберется из зоны стыковых матчей, команде Юрия Семина нужно победить, чтобы не зависеть от результата встречи «Краснодар» — «Рубин». Клуб из столицы Башкортостана хоть и обезопасил себя от прямого вылета, но также имеет турнирную мотивацию — в случае собственной победы, а также осечки «Крыльев Советов» в игре с ЦСКА, «Уфа» поднимется на 13-е место в таблице и в стыковых матчах сыграет с «Нижним Новгородом», который стал четвертым в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Если команда Вадима Евсеева останется 14-й, ей предстоит сыграть с «Томью», которая заняла третье место во втором по силе дивизионе российского футбола.
В последнем матче сезона тренерский штаб «Локомотива» не сможет рассчитывать на защитников Бориса Ротенберга и Бенедикта Хёведеса, полузащитников Джефферсона Фарфана и Игоря Денисова, также под вопросом участие в игре атакующего хавбека Антона Миранчука, который получил повреждение голеностопа в финале Кубка России. У Евсеева, который играл в «Локомотиве» под руководством Семина с 2000 по 2005 год, практически нет кадровых проблем — вопросы вызывает только готовность полузащитника Дмитрия Сысуева. «Краснодар» подходит к встрече с «Рубином» без травмированных и дисквалифицированных игроков. У казанцев
«Локомотив» может лишиться прямой путевки в Лигу чемпионов, если потеряет очки, а «Краснодар» обыграет «Рубин». Если же москвичи и краснодарцы одержат победы, у обеих команд будет по 56 очков, но железнодорожники окажутся выше за счет дополнительных показателей (гола на чужом поле в личных встречах). Если же команда под руководством Мурада Мусаева останется на третьей строчке, ей на пути к основной сетке турнира предстоит принять участие в двух квалификационных раундах.
Перед заключительным туром до конца не ясно, какая из двух московских команд, «Спартак» или ЦСКА, займет четвертое место и напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы, а какой для участия в основной сетке придется преодолеть два отборочных раунда.
Если команда Олега Кононова одержит гостевую победу, то гарантирует себе прямую путевку в Лигу Европы; если же спартаковцы потеряют очки, а ЦСКА победит «Крылья Советов», то уже армейцы попадут в групповую стадию второго по значимости еврокубка. Самарцам же победа нужна для того, чтобы гарантировать себе 13-е место и встречу в стыковых матчах с «Нижним Новгородом».
У «Оренбурга»
Что касается игры на «ВЭБ-Арене», то у ЦСКА в ней точно не сыграют продолжающие восстановление от травм полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. Встречу может пропустить хорватский хавбек Никола Влашич — он получил повреждение в предыдущей игре с «Ахматом», решение о том, выйдет ли он на поле, будет принято непосредственно перед матчем. У самарцев гарантированно не сыграют защитник Никита Чичерин, полузащитники Александр Самедов и Срджан Мияйлович, а также форвард Сергей Корниленко; также встречу могут пропустить хавбек Джано Ананидзе и нападающий Максим Канунников.
Команда Сергея Семака уже получила чемпионский кубок и золотые медали, но на этом празднование первого с 2015 года чемпионского титула не завершены. После игры с «Енисеем»
Для «Енисея» игра в
Что касается составов команд, то Семак не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Клаудио Маркизио и дисквалифицированного хавбека Эмилиано Ригони; также
Отдельного внимания в 30-м туре заслуживает матч между «Динамо» и «Арсеналом».
Для «Арсенала» предстоящая игра станет первой в статусе участника еврокубков — туляки получили право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы после того, как «Локомотив», обеспечивший себе участие в Лиги чемпионов, в финале Кубка России обыграл «Урал».
В матче открытия нового стадиона у «Динамо» не сыграют двое — защитник Константин Рауш и полузащитник Антон Соснин. «Арсеналу» придется играть без основного нападающего Луки Джорджевича.
В еще одном матче дня сойдутся седьмая и девятая команды лиги — «Ахмат» и «Ростов». В том случае, если в этой встрече сильнее будут хозяева, они сохранят за собой место в первой восьмерке. Гостям для того, чтобы подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, нужно не только обыграть грозненцев на их поле, но и рассчитывать на то, что «Спартак» наберет очки в игре с «Оренбургом». Если же будет зафиксирована ничья, команды закончат чемпионат на тех же местах, которые занимают сейчас.