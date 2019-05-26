«Локомотив» и «Краснодар» в 30-м туре РПЛ заочно разыграют путевку в групповой этап ЛЧ

Источник: ИТАР-ТАСС

Сразу три матча пройдут в Москве: «Локомотив» — «Уфа», ЦСКА — «Крылья Советов» и «Динамо» — «Арсенал»; четвертый столичный клуб, «Спартак», на выезде встретится с «Оренбургом». Еще в четырех играх сойдутся «Зенит» и «Енисей», «Краснодар» и «Рубин», «Ахмат» и «Ростов», а также «Анжи» и «Урал».

Главная интрига 30-го тура — кто займет второе место в итоговой турнирной таблице, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов сразу с групповой стадии. На эту путевку претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Локомотив - Уфа -

Железнодорожники в среду завоевали восьмой Кубок России, со счетом 1:0 обыграв «Урал». Во встрече с «Уфой», которая гарантированно не выберется из зоны стыковых матчей, команде Юрия Семина нужно победить, чтобы не зависеть от результата встречи «Краснодар» — «Рубин». Клуб из столицы Башкортостана хоть и обезопасил себя от прямого вылета, но также имеет турнирную мотивацию — в случае собственной победы, а также осечки «Крыльев Советов» в игре с ЦСКА, «Уфа» поднимется на 13-е место в таблице и в стыковых матчах сыграет с «Нижним Новгородом», который стал четвертым в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Если команда Вадима Евсеева останется 14-й, ей предстоит сыграть с «Томью», которая заняла третье место во втором по силе дивизионе российского футбола.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий «Локомотив» выиграл Кубок России

В последнем матче сезона тренерский штаб «Локомотива» не сможет рассчитывать на защитников Бориса Ротенберга и Бенедикта Хёведеса, полузащитников Джефферсона Фарфана и Игоря Денисова, также под вопросом участие в игре атакующего хавбека Антона Миранчука, который получил повреждение голеностопа в финале Кубка России. У Евсеева, который играл в «Локомотиве» под руководством Семина с 2000 по 2005 год, практически нет кадровых проблем — вопросы вызывает только готовность полузащитника Дмитрия Сысуева. «Краснодар» подходит к встрече с «Рубином» без травмированных и дисквалифицированных игроков. У казанцев из-за травм на поле точно не выйдут защитники Владимир Гранат и Игорь Калинин, полузащитник Игорь Коновалов и нападающий Александр Бухаров.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Краснодар - Рубин -

«Локомотив» может лишиться прямой путевки в Лигу чемпионов, если потеряет очки, а «Краснодар» обыграет «Рубин». Если же москвичи и краснодарцы одержат победы, у обеих команд будет по 56 очков, но железнодорожники окажутся выше за счет дополнительных показателей (гола на чужом поле в личных встречах). Если же команда под руководством Мурада Мусаева останется на третьей строчке, ей на пути к основной сетке турнира предстоит принять участие в двух квалификационных раундах.

21 фотография 21 фотография 21 фотография «Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов

Борьба за Лигу Европы развернется в Оренбурге и Москве

Перед заключительным туром до конца не ясно, какая из двух московских команд, «Спартак» или ЦСКА, займет четвертое место и напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы, а какой для участия в основной сетке придется преодолеть два отборочных раунда. Красно-белым предстоит выезд к «Оренбургу», который в этом сезоне уже успел обыграть «Локомотив» (1:0) и ЦСКА (3:2), а также сыграть вничью с «Краснодаром» (1:1). Вместе с тем команда под руководством Владимира Федотова уже не решает турнирных задач и главная цель для нее — завершить достаточно успешный, по своим меркам, сезон домашней игрой против «Спартака».

Если команда Олега Кононова одержит гостевую победу, то гарантирует себе прямую путевку в Лигу Европы; если же спартаковцы потеряют очки, а ЦСКА победит «Крылья Советов», то уже армейцы попадут в групповую стадию второго по значимости еврокубка. Самарцам же победа нужна для того, чтобы гарантировать себе 13-е место и встречу в стыковых матчах с «Нижним Новгородом».

У «Оренбурга» из-за травмы игру 30-го тура чемпионата страны пропустит полузащитник Сергей Бреев. Также под вопросом выход на поле защитников Дмитрия Андреева, Силвие Бегича и Адесойе Ойеволе. Список тех, без кого придется обходиться «Спартаку» в последней игре сезона более внушителен. Из-за дисквалификаций встречу на стадионе «Газовик» пропустят полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано; травмы помешают сыграть вратарю Артему Реброву, защитникам Самюэлю Жиго, Николаю Рассказову и Илье Кутепову, а также полузащитникам Денису Глушакову и Софьяну Ханни.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 ЦСКА - Крылья Советов -

Что касается игры на «ВЭБ-Арене», то у ЦСКА в ней точно не сыграют продолжающие восстановление от травм полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. Встречу может пропустить хорватский хавбек Никола Влашич — он получил повреждение в предыдущей игре с «Ахматом», решение о том, выйдет ли он на поле, будет принято непосредственно перед матчем. У самарцев гарантированно не сыграют защитник Никита Чичерин, полузащитники Александр Самедов и Срджан Мияйлович, а также форвард Сергей Корниленко; также встречу могут пропустить хавбек Джано Ананидзе и нападающий Максим Канунников.

Второй «золотой» матч «Зенита»

Команда Сергея Семака уже получила чемпионский кубок и золотые медали, но на этом празднование первого с 2015 года чемпионского титула не завершены. После игры с «Енисеем» сине-бело-голубые отправятся на парад, который будет разделен на две части — водную и наземную. Игра против последней команды чемпионата, в которой петербургские болельщики будут ждать только крупной победы, станет отличной возможностью поставить эффектную точку в успешном для себя сезоне. С большой долей вероятности игра против команды Дмитрия Аленичева пройдет при переполненных трибунах «Газпром-Арены».

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Зенит - Енисей -

Для «Енисея» игра в Санкт-Петербурге станет последней, на данный момент, в элитном дивизионе чемпионата страны. Именно этот факт, а также праздничный настрой соперников могут стать шансом для красноярцев громко заявить о себе перед вылетом в ФНЛ. В том случае, если они одержат сенсационную победу, а «Анжи» потеряет очки, команда Аленичева поднимется с последнего места, переместив туда махачкалинцев.

Что касается составов команд, то Семак не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Клаудио Маркизио и дисквалифицированного хавбека Эмилиано Ригони; также из-за проблем со здоровьем игру может пропустить Игорь Смольников. У «Енисея» список игроков, которые не сыграют в Санкт-Петербурге, длиннее, чем у хозяев поля — в него входят продолжающие восстанавливаться от травм полузащитники Александр Зотов и Фегор Огуде, нападающий Артур Саркисов, защитник Валерий Кичин, а также дисквалифицированный игрок обороны Олег Данченко.

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Долгожданное новоселье

Отдельного внимания в 30-м туре заслуживает матч между «Динамо» и «Арсеналом». Бело-голубые проведут первый матч на реконструированном стадионе в Петровском парке, который вмещает 25 тысяч 716 человек. В последний раз команда играла на по-настоящему домашней арене в 2008 году, после чего более 10 лет была вынуждена выступать на «Арене-Химки». Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского клуба, на игре будет аншлаг.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Динамо - Арсенал Т -

Для «Арсенала» предстоящая игра станет первой в статусе участника еврокубков — туляки получили право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы после того, как «Локомотив», обеспечивший себе участие в Лиги чемпионов, в финале Кубка России обыграл «Урал».

В матче открытия нового стадиона у «Динамо» не сыграют двое — защитник Константин Рауш и полузащитник Антон Соснин. «Арсеналу» придется играть без основного нападающего Луки Джорджевича.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Ахмат - Ростов -