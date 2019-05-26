Посещаемость матчей «Ростова» на новом стадионе выросла в 3,5 раза

Стадион «Ростов Арена» вместительностью около 45 тысяч зрителей был построен в левобережной части
«Средняя посещаемость домашних матчей ФК “Ростов” в сезоне-2017/2018 на стадионе “Олимп-2” составляла 8618 человек, в сезоне-2018/2019 на стадионе “Ростов Арена” — 30189 человек. Соответственно посещаемость увеличилась в 3,5 раза», — сказал он. Собеседник подчеркнул, что в настоящее время стадион «Ростов Арена» находится в лидерах по посещаемости среди стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу.
Гуськов отметил, что количество ростовчан, занимающих футболом, после чемпионата значительно выросло. «В 2017 году у нас было 113 тысяч человек, что является очень высоким показателем, одним из лучших в стране. По итогам 2018 года — 125 тысяч. То есть почти на 10 процентов увеличилось количество занимающихся футболом», — сказал он.