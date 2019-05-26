«Анжи» победил «Урал» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился Мутаалим Магомедов. «Урал» играл вдесятером с 23-й минуты после удаления Максима Прокопьева.
«Анжи» по итогам сезона набрал 19 оков и занял 15-е место в турнирной таблице. «Урал» с 23 баллами завершил выступление в первенстве на 13-й строчке.