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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анжи» победил «Урал» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Голом на 88-й минуте отметился Мутаалим Магомедов. «Урал» играл вдесятером с 23-й минуты после удаления Максима Прокопьева.

«Анжи» по итогам сезона набрал 19 оков и занял 15-е место в турнирной таблице. «Урал» с 23 баллами завершил выступление в первенстве на 13-й строчке.

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