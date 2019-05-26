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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жирков: Друг подарил мне документ с подписью Сталина

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Защитник «Зенита» Юрий Жирков, известный своей коллекцией военных артефактов, рассказал о необычном подарке, который он получил на дне рождения супруги.

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«Сейчас наш общий с Кержаковым друг подарил мне документ с подписью Сталина. Это было недавно — на дне рождения моей жены, как ни странно. Я был очень рад этому. У меня уже были и бюст Сталина, и портрет Сталина времен войны. Сейчас появился еще и документ с автографом», — приводит его слова Sport24.

Контракт Жиркова, которому в августе исполнится 36 лет, с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2018/19. Свою профессиональную карьеру он начинал в «Тамбове», из которого в 2004 году перешел в московский ЦСКА.

За «Зенит» Жирков играет с 2016 года, провел за «сине-бело-голубых» 77 матчей, стал в их составе обладателем Кубка и Суперкубка России, в текущем сезоне стал чемпионом страны.

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