Жирков: Друг подарил мне документ с подписью Сталина

«Сейчас наш общий с Кержаковым друг подарил мне документ с подписью Сталина. Это было недавно — на дне рождения моей жены, как ни странно. Я был очень рад этому. У меня уже были и бюст Сталина, и портрет Сталина времен войны. Сейчас появился еще и документ с автографом», — приводит его слова Sport24.