Голодец поздравила болельщиков «Динамо» с открытием нового стадиона
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Гончаров.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Гончаров.
Арена в Петровском парке больше 10 лет находилась на реконструкции, в это время «бело-голубые» проводили домашние матчи в Химках. Первый матч на обновленном стадионе, в котором «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках 30-го тура чемпионата России, пройдет 26 мая.
«Болельщики “Динамо”, поздравляю вас с возвращением на родной стадион. Пусть этот стадион принесет успехов любимой команде», — заявила Голодец на открытии новой арены.