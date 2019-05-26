Голодец поздравила болельщиков «Динамо» с открытием нового стадиона

Арена в Петровском парке больше 10 лет находилась на реконструкции, в это время «бело-голубые» проводили домашние матчи в Химках. Первый матч на обновленном стадионе, в котором «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках 30-го тура чемпионата России, пройдет 26 мая.