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14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голодец поздравила болельщиков «Динамо» с открытием нового стадиона

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Гончаров. Вице-премьер РФ Ольга Голодец поздравила болельщиков московского «Динамо» с открытием стадиона в Петровском парке.

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Источник: РИА "Новости"

Арена в Петровском парке больше 10 лет находилась на реконструкции, в это время «бело-голубые» проводили домашние матчи в Химках. Первый матч на обновленном стадионе, в котором «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках 30-го тура чемпионата России, пройдет 26 мая.

«Болельщики “Динамо”, поздравляю вас с возвращением на родной стадион. Пусть этот стадион принесет успехов любимой команде», — заявила Голодец на открытии новой арены.

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