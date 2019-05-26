Кардозу стал автором первого забитого мяча на новом стадионе «Динамо»

Португальский форвард открыл счет уже на второй минуте встречи 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» .

Реконструкция стадиона «Динамо» проводилась с 2008 по 2018 год. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, которую могут посетить 14 тыс. зрителей.