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14:32 (мск), источник: ТАСС

Кардозу стал автором первого забитого мяча на новом стадионе «Динамо»

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Мигел Кардозу стал автором первого гола на новом стадионе команды в Петровском парке.

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Источник: РИА "Новости"

Португальский форвард открыл счет уже на второй минуте встречи 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Реконструкция стадиона «Динамо» проводилась с 2008 по 2018 год. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, которую могут посетить 14 тыс. зрителей.

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