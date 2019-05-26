«Локомотив» потерял двух игроков из-за травм в первом тайме матча с «Уфой»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского «Локомотива» Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов покинули поле
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Футболисты московского «Локомотива» Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов покинули поле
Встреча «Локомотив» — «Уфа» проходит в эти минуты на стадионе в Черкизово. Кверквелия появился в стартовом составе железнодорожников, но уже на 17-й минуте был заменен на Тарасова. Спустя 12 минут сам Тарасов был вынужден покинуть поле, а вместо него вышел Хвича Кварацхелия.
«Локомотив» в случае победы над «Уфой» гарантирует себе серебро чемпионата России и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.