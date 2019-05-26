Экс-футболист ЦСКА Красич объявил о завершении спортивной карьеры

Красич выступал за армейцев с 2004 по 2010 год. За это время в составе ЦСКА сербский полузащитник дважды становился чемпионом России, дважды серебряным призером чемпионата России, является четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА. 34-летний Красич присутствует на домашней игре ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» в матче 30-го тура РПЛ.