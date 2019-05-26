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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист ЦСКА Красич объявил о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший футболист московского ЦСКА и туринского «Ювентуса» Милош Красич сообщил РИА Новости, что завершил карьеру игрока.

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Источник: РИА "Новости"

Красич выступал за армейцев с 2004 по 2010 год. За это время в составе ЦСКА сербский полузащитник дважды становился чемпионом России, дважды серебряным призером чемпионата России, является четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА. 34-летний Красич присутствует на домашней игре ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» в матче 30-го тура РПЛ.

«Да, я завершил карьеру. В ближайшее время планирую отдыхать, а уже потом приму решение о своем будущем», — сказал Красич РИА Новости.

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