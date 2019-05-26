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15:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в матче заключительного тура чемпионата страны ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 6:0. Чалов отметился двумя голами. На его счету 15 голов, у его ближайшего преследователя, форварда «Зенита» Сердара Азмуна, — 13.

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Футболист ЦСКА стал лучшим бомбардиром впервые с сезона-2013/14, когда больше всех голов забил ивуариец Сейду Думбия (18 мячей).

Лучшим ассистентом чемпионата стал форвард «Зенита» Артем Дзюба, на его счету 10 результативных передач.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года. В день завершения чемпионата сезона-2018/19 Чалову исполнилось 21 год 46 дней, Симутенкову в день последнего тура первенства 1994 года было 21 год 217 дней.

ЦСКА
6:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоМиодраг Божович
Голы
Федор Чалов(Яка Бийол, Мариу Фернандес)4′
Хердур Магнуссон(Арнор Сигурдссон, Федор Чалов)48′
Яка Бийол52′
Арнор Сигурдссон(Яка Бийол)56′
Федор Чалов(Мариу Фернандес)73′
Иван Обляков(Георгий Щенников, Кристиян Бистрович)80′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
14Евгений Конюхов
23Хердур Магнуссон
91Павел Яковлев
78Игорь Дивеев
2Владимир Полуяхтов
2Мариу Фернандес
5Мирал Самарджич
42Георгий Щенников
90Тарас Бурлак
98Иван Обляков
31Денис Ткачук
9Федор Чалов
40Артем Тимофеев
17Арнор Сигурдссон
11Рамиль Шейдаев
50Родригу Бекао
53′
15Георгий Зотов
5Виктор Васин
28Паул Антон
69′
29Яка Бийол
58′
70Антон Зиньковский
19Такума Нисимура
13Мохаммед Рабиу
63′
77Ильзат Ахметов
79′
78Геннадий Киселев
25Кристиян Бистрович
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
10Голевые моменты2
14Удары (всего)5
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
18Фолы8
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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