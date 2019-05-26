Футболист ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

В воскресенье в матче заключительного тура чемпионата страны ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 6:0. Чалов отметился двумя голами. На его счету 15 голов, у его ближайшего преследователя, форварда «Зенита» Сердара Азмуна, — 13.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года. В день завершения чемпионата сезона-2018/19 Чалову исполнилось 21 год 46 дней, Симутенкову в день последнего тура первенства 1994 года было 21 год 217 дней.