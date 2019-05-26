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21Сборная России обыграла швейцарцев
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
15:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного тура чемпионата России по футболу и занял второе место в турнирной таблице первенства.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.

Футбол

Премьер-лига 2018/2019
Тур 30, 26.05.2019, 14:00

Краснодар1Рубин0

В параллельном матче «Краснодар» на своем поле обыграл казанский «Рубин» (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за «Краснодар» провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

В турнирной таблице «Локомотив» занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у «Краснодара». Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с «Краснодаром» (1:2, 1:0). Таким образом, «Локомотив» завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.

«Локомотив» второй сезон подряд сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, в прошлом году команда из Москвы получила путевку в основную стадию самого престижного еврокубка, став чемпионом России. «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 17183 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминВадим Евсеев
Голы
Мануэл Фернандеш39′
Нереализованные пенальти
Мануэл Фернандеш51′
Составы команд
1Маринату Гильерме
31Александр Беленов
3Брайн Идову
54′
5Боян Йокич
84Михаил Лысов
15Александр Пуцко
14Ведран Чорлука
27Йонуц Неделчару
96Рифат Жемалетдинов
33Александр Сухов
4Мануэл Фернандеш
6Веролюб Салатич
59Алексей Миранчук
19Иван Пауревич
6Дмитрий Баринов
57Вячеслав Кротов
7Гжегож Крыховяк
56Данил Круговой
58′
33Соломон Кверквелия
17′
77Азер Алиев
23Дмитрий Тарасов
29′
8Кэтэлин Карп
62′
21Хвича Кварацхелия
29Оливье Тилль
9Федор Смолов
90′
11Ловро Бизяк
58′
37Станислав Магкеев
44Силвестр Игбун
77′
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты1
10Удары (всего)2
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
19Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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