«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Краснодар 1 Рубин 0

В параллельном матче «Краснодар» на своем поле обыграл казанский «Рубин» (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за «Краснодар» провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

В турнирной таблице «Локомотив» занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у «Краснодара». Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с «Краснодаром» (1:2, 1:0). Таким образом, «Локомотив» завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.