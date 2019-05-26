«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и сыграет в группе Лиги чемпионов

Мяч забил Мануэл Фернандеш (39-я минута) прямым ударом со штрафного. На 51-й минуте он не реализовал пенальти.
В параллельном матче «Краснодар» на своем поле обыграл казанский «Рубин» (1:0) благодаря голу Виктора Классона на 59-й минуте. Последний матч за «Краснодар» провели Шарль Каборе и Маурисио Перейра.
В турнирной таблице «Локомотив» занял второе место, набрав в 30 матчах 56 очков, столько же в активе у «Краснодара». Железнодорожники расположились выше в таблице за счет лучшего результата в личных встречах с «Краснодаром» (1:2, 1:0). Таким образом, «Локомотив» завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» сыграет в третьем квалификационном раунде турнира.
«Локомотив» второй сезон подряд сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, в прошлом году команда из Москвы получила путевку в основную стадию самого престижного еврокубка, став чемпионом России. «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов.