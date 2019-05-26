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16:02 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся с «Нижним Новгородом»

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом», а «Уфа» — с томской «Томью». Об этом стало известно по результатам матчей заключительного тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В 30-м туре «Крылья Советов» крупно уступили в гостях ЦСКА со счетом 0:6, а «Уфа» также на выезде проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

В турнирной таблице «Крылья Советов» заняли 13-е место, набрав 28 очков, «Уфа» с 26 очками финишировала 14-й. Таким образом, в переходных матчах «Крылья Советов» сыграют с занявшим четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижним Новгородом», а «Уфа» встретится со ставшей третьей «Томью».

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России пройдут 30 мая и 2 июня. «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.

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