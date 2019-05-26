«Крылья Советов» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ встретятся с «Нижним Новгородом»
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграют в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской
В 30-м туре «Крылья Советов» крупно уступили в гостях ЦСКА со счетом 0:6, а «Уфа» также на выезде проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
В турнирной таблице «Крылья Советов» заняли 13-е место, набрав 28 очков, «Уфа» с 26 очками финишировала 14-й. Таким образом, в переходных матчах «Крылья Советов» сыграют с занявшим четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижним Новгородом», а «Уфа» встретится со ставшей третьей «Томью».
Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России пройдут 30 мая и 2 июня. «Крылья Советов» первый матч проведут в гостях, «Уфа» — дома.