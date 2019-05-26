ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России и сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (4-я и 73-я минуты), Хёрдур Магнуссон (48), Яка Бийол (52), Арнор Сигурдссон (56) и Иван Обляков (80). Это победа стала самой крупной для армейцев в минувшем сезоне премьер-лиги.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 30, 26.05.2019, 14:00 Оренбург 2 Спартак 0

В параллельном матче московский «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» — 0:2. Отличились Рикарду Алвеш (8) и Артем Кулишев (90).

В турнирной таблице ЦСКА занял четвертое место, набрав в 30 матчах 51 очко, «Спартак» с 49 очками финишировал пятым. Таким образом, армейцы завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира. Еще одну путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым тульский «Арсенал», команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда. «Арсенал» сыграет в Лиге Европы благодаря победе «Локомотива», завоевавшего путевку в Лигу чемпионов, в Олимп — Кубке России.