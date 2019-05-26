«Ростов» проиграл в матче с третьим подряд выходом казахстанца Зайнутдинова в старте
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в гостевом матче против «Ахмата», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в гостевом матче против «Ахмата», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра заключительного, 30-го, тура российской
В этой игре Зайнутдинов в третий раз подряд вышел в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. Его команда набрала 41 очко и завершила сезон на седьмом месте из 16 клубов.
В завершившемся сезоне Зайнутдинов сыграл 10 матчей в РПЛ и две встречи — в Кубке, где «Ростов» вылетел в полуфинале. Казахстанец шесть раз выходил в стартовом составе, но пока ни разу не играл все 90 минут.
В «Ростов» 21-летний Зайнутдинов перешел в январе, выкупив свой контракт у «Астаны». Его соглашение с российским клубом подписано по схеме «1+1».
|Рашид Рахимов
|Валерий Карпин
|Аблай Мбенг
|38′
|16
|Евгений Городов
|30
|Сергей Песьяков
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Деннис Хаджикадунич
|13
|Милад Мохаммади
|6
|Рагнар Сигурдссон
8′
|20
|Зоран Нижич
|28
|Евгений Чернов
|40
|Ризван Уциев
|11
|Алексей Ионов
44′
|19
|Олег Иванов
|15
|Данил Глебов
52′
|23
|Антон Швец
|84
|Александр Гацкан
83′
|17
|Аблай Мбенг
|14
|Элдор Шомуродов
|15
|Андрей Семенов
19′46′
|25
|Арсений Логашов
65′
|6
|Михаил Гащенков
|2
|Тимофей Калачев
78′
|11
|Силва Лима Исмаэл
89′
|33
|Константин Плиев
48′82′
|87
|Лечи Садулаев
|80
|Иван Новосельцев
|77
|Бернард Бериша
77′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
65′
|21
|Одисе Роши
|8
|Ивелин Попов
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)