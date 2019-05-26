«Ростов» проиграл в матче с третьим подряд выходом казахстанца Зайнутдинова в старте

Источник: РИА "Новости"

Игра заключительного, 30-го, тура российской премьер-лиги проходила сегодня, 26 мая, в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Ахмату» принес гол сенегальского форварда Аблая Мбенга на 38-й минуте.

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В этой игре Зайнутдинов в третий раз подряд вышел в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. Его команда набрала 41 очко и завершила сезон на седьмом месте из 16 клубов.

В завершившемся сезоне Зайнутдинов сыграл 10 матчей в РПЛ и две встречи — в Кубке, где «Ростов» вылетел в полуфинале. Казахстанец шесть раз выходил в стартовом составе, но пока ни разу не играл все 90 минут.