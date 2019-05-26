Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Лацио0
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА6
Крылья Советов0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит4
Енисей1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо3
Арсенал Т3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар1
Рубин0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Урал2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив1
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Милан
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Парма
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Удинезе
Все события
Фоторепортажи
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
11ЦСКА выиграл Евролигу
16:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» проиграл в матче с третьим подряд выходом казахстанца Зайнутдинова в старте

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в гостевом матче против «Ахмата», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра заключительного, 30-го, тура российской премьер-лиги проходила сегодня, 26 мая, в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу «Ахмату» принес гол сенегальского форварда Аблая Мбенга на 38-й минуте.

Читайте также
Казахстанец Зайнутдинов стал лучшим игроком в победном матче с чемпионом России

В этой игре Зайнутдинов в третий раз подряд вышел в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. Его команда набрала 41 очко и завершила сезон на седьмом месте из 16 клубов.

В завершившемся сезоне Зайнутдинов сыграл 10 матчей в РПЛ и две встречи — в Кубке, где «Ростов» вылетел в полуфинале. Казахстанец шесть раз выходил в стартовом составе, но пока ни разу не играл все 90 минут.

В «Ростов» 21-летний Зайнутдинов перешел в январе, выкупив свой контракт у «Астаны». Его соглашение с российским клубом подписано по схеме «1+1».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид РахимовВалерий Карпин
Голы
Аблай Мбенг38′
Составы команд
16Евгений Городов
30Сергей Песьяков
4Вилькер Анхель
5Деннис Хаджикадунич
13Милад Мохаммади
6Рагнар Сигурдссон
8′
20Зоран Нижич
28Евгений Чернов
40Ризван Уциев
11Алексей Ионов
44′
19Олег Иванов
15Данил Глебов
52′
23Антон Швец
84Александр Гацкан
83′
17Аблай Мбенг
14Элдор Шомуродов
15Андрей Семенов
19′46′
25Арсений Логашов
65′
6Михаил Гащенков
2Тимофей Калачев
78′
11Силва Лима Исмаэл
89′
33Константин Плиев
48′82′
87Лечи Садулаев
80Иван Новосельцев
77Бернард Бериша
77′
19Бактиер Зайнутдинов
65′
21Одисе Роши
8Ивелин Попов
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)8
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
9Фолы12
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Ростов" проиграл в матче с третьим подряд выходом казахстанца Зайнутдинова в старте
Кто вернет России золото ЧМ? Три тренера на замену Воробьеву
Финны и канадцы поспорят за золото чемпионата мира по хоккею
Черышев превзошел Месси: «Барса» завершила сезон катастрофой
«Локомотив» стал вторым в РПЛ и сыграет в группе ЛЧ
«Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу». Кононов провалился
ЦСКА стал четвертым в РПЛ и сыграет в групповом этапе ЛЕ
Чемпионский аккорд. «Зенит» разбил «Енисей» и попрощался с Нету
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь