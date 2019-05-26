«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
В матче 30-го тура Российской
В матче 30-го тура Российской
Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.
В параллельном матче тура «Ахмат» принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
|Дмитрий Хохлов
|Игорь Черевченко
|Мигел Кардозу
|2′
|Евгений Марков
|16′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|29′
|Резиуан Мирзов
|52′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|60′
|Игорь Горбатенко(Кирилл Комбаров)
|84′
|1
|Антон Шунин
|1
|Артур Нигматуллин
|25
|Алексей Козлов
|9
|Кирилл Комбаров
48′
|2
|Григорий Морозов
45′
|6
|Максим Беляев
|24
|Роман Евгеньев
|8
|Гиа Григалава
|9
|Мигел Кардозу
|11
|Сергей Ткачев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|23
|Игорь Горбатенко
|6
|Артур Юсупов
16′
|78
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кирилл Панченко
|70
|Георгий Костадинов
47′
|44
|Тони Шуньич
70′
|19
|Резиуан Мирзов
63′
|4
|Владимир Рыков
|13
|Максим Володько
46′
|5
|Абдул Азиз Тетте
31′78′
|21
|Виктор Альварес
|19
|Владимир Москвичев
|10
|Эванс Кангва
81′
|48
|Евгений Луценко
16′
|22
|Даниил Лесовой
|7
|Евгений Марков
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)