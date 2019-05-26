«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.