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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало тульский «Арсенал».

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Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.

В параллельном матче тура «Ахмат» принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Динамо
3:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Динамо, 23340 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловИгорь Черевченко
Голы
Мигел Кардозу2′
Евгений Марков16′
Кирилл Панченко(Евгений Марков)29′
Резиуан Мирзов52′
Кирилл Панченко(Евгений Марков)60′
Игорь Горбатенко(Кирилл Комбаров)84′
Составы команд
1Антон Шунин
1Артур Нигматуллин
25Алексей Козлов
9Кирилл Комбаров
48′
2Григорий Морозов
45′
6Максим Беляев
24Роман Евгеньев
8Гиа Григалава
9Мигел Кардозу
11Сергей Ткачев
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
23Игорь Горбатенко
6Артур Юсупов
16′
78Зелимхан Бакаев
8Кирилл Панченко
70Георгий Костадинов
47′
44Тони Шуньич
70′
19Резиуан Мирзов
63′
4Владимир Рыков
13Максим Володько
46′
5Абдул Азиз Тетте
31′78′
21Виктор Альварес
19Владимир Москвичев
10Эванс Кангва
81′
48Евгений Луценко
16′
22Даниил Лесовой
7Евгений Марков
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
13Удары (всего)7
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы7
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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