«Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу». Кононов опять провалился

Источник: Sport24

«Спартак» приехал в Оренбург без Дениса Глушакова и Софьяна Ханни — оба, судя по всему, уйдут из команды. Стартовый состав красно-белых вообще получился «молодежным»: в центре поля, к примеру, образовалось сочетание Зобнин — Гулиев — Умяров.

Фернандо и Луис Адриано и пропускали матч 30-го тура из-за перебора карточек. Второй во время игры в Оренбург провел в инстаграме прямой эфир и не выглядел сильно расстроенным.

Чтобы забронировать четвертое место и выйти в групповой этап Лиги Европы, красно-белым нужно было побеждать, и тогда происходящее в игре ЦСКА и «Крыльев» не имело бы значения. Но первыми в Москве забили армейцы, и это не значило ничего хорошего уже для «Спартака».

Почти сразу Александр Максименко пустил дальний удар со штрафного. Дело окончательно запахло катастрофой:

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Дальше проще не стало: «Оренбург» творил что хотел, а «Спартак» откровенно страдал. К 16-й минуте Рикарду Алвеш добавил к забитому голу попадание в штангу.

В середине тайма Гапонов неудачно скинул мяч Максименко и едва не привез «Спартаку» еще один гол. Тут же молодому вратарю «Спартака» пришлось вытаскивать мяч из угла, куда его лихо закручивал Деспот (так себя предпочитает называть серб Джордже Деспотович).

У красно-белых активничал Мельгарехо, но в целом команда действовала бестолково и без какого-либо намека на цельность. А давление приводило лишь к обрезам и контратакам — после одной из них, к примеру, «Спартак» спас мощный рывок Айртона под ноги Деспотовичу.

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ЦСКА тем временем положил «Крыльям» еще пять, и это значило, что в любом случае «Спартак» может рассчитывать только на себя. Но «Оренбург» продолжал укатывать гостей, раз за разом напрягая Максименко, которого красно-белые оставляли на растерзание.

Кононов заменил Гулиева на Мелкадзе, а вместо Ташаева вышел Глушенков. Сильно лучше не стало, хотя оба поучаствовали в атаке, где Глушенков проверил плотным ударом Александра Довбню. Самой опасной за тайм. И чуть ли не единственной.

«Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака» — признавался пару дней назад защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. Миссией «Спартака», судя по всему, было просто закончить сезон. Закончил он его вторым пропущенным мячом: Максименко, желая прервать передачу, выскочил куда-то к центру поля, споткнулся о мяч — и Кулишев забил в пустые. 0:2.

Похожая ситуация была год назад: «Спартак» и ЦСКА боролись за прямое попадание в группу Лиги чемпионов. Перед последним туром красно-белые опережали армейцев, но проигрыш «Динамо» и победа ЦСКА над «Анжи» поменяли их местами.

На последних секундах «Оренбург» дал сыграть капитану: 38-летний Дмитрий Андреев прощался с футболом. И прощание это вышло красивым.