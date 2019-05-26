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16:17 (мск), источник: Sport24

«Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу». Кононов опять провалился

Четвертое место — у ЦСКА.

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Источник: Sport24

«Спартак» приехал в Оренбург без Дениса Глушакова и Софьяна Ханни — оба, судя по всему, уйдут из команды. Стартовый состав красно-белых вообще получился «молодежным»: в центре поля, к примеру, образовалось сочетание Зобнин — Гулиев — Умяров.

Фернандо и Луис Адриано и пропускали матч 30-го тура из-за перебора карточек. Второй во время игры в Оренбург провел в инстаграме прямой эфир и не выглядел сильно расстроенным.

Чтобы забронировать четвертое место и выйти в групповой этап Лиги Европы, красно-белым нужно было побеждать, и тогда происходящее в игре ЦСКА и «Крыльев» не имело бы значения. Но первыми в Москве забили армейцы, и это не значило ничего хорошего уже для «Спартака».

Почти сразу Александр Максименко пустил дальний удар со штрафного. Дело окончательно запахло катастрофой:

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше проще не стало: «Оренбург» творил что хотел, а «Спартак» откровенно страдал. К 16-й минуте Рикарду Алвеш добавил к забитому голу попадание в штангу.

В середине тайма Гапонов неудачно скинул мяч Максименко и едва не привез «Спартаку» еще один гол. Тут же молодому вратарю «Спартака» пришлось вытаскивать мяч из угла, куда его лихо закручивал Деспот (так себя предпочитает называть серб Джордже Деспотович).

У красно-белых активничал Мельгарехо, но в целом команда действовала бестолково и без какого-либо намека на цельность. А давление приводило лишь к обрезам и контратакам — после одной из них, к примеру, «Спартак» спас мощный рывок Айртона под ноги Деспотовичу.

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ЦСКА тем временем положил «Крыльям» еще пять, и это значило, что в любом случае «Спартак» может рассчитывать только на себя. Но «Оренбург» продолжал укатывать гостей, раз за разом напрягая Максименко, которого красно-белые оставляли на растерзание.

Кононов заменил Гулиева на Мелкадзе, а вместо Ташаева вышел Глушенков. Сильно лучше не стало, хотя оба поучаствовали в атаке, где Глушенков проверил плотным ударом Александра Довбню. Самой опасной за тайм. И чуть ли не единственной.

«Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака» — признавался пару дней назад защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. Миссией «Спартака», судя по всему, было просто закончить сезон. Закончил он его вторым пропущенным мячом: Максименко, желая прервать передачу, выскочил куда-то к центру поля, споткнулся о мяч — и Кулишев забил в пустые. 0:2.

Похожая ситуация была год назад: «Спартак» и ЦСКА боролись за прямое попадание в группу Лиги чемпионов. Перед последним туром красно-белые опережали армейцев, но проигрыш «Динамо» и победа ЦСКА над «Анжи» поменяли их местами.

На последних секундах «Оренбург» дал сыграть капитану: 38-летний Дмитрий Андреев прощался с футболом. И прощание это вышло красивым.

Совет директоров «Спартака» назначен на 28 мая.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Владимир ФедотовОлег Кононов
Голы
Рикарду Алвеш8′
Артем Кулишев90+4′
Составы команд
56Александр Довбня
90′
98Александр Максименко
12Андрей Малых
77′
38Андрей Ещенко
13Сергей Терехов
6Айртон
3Михаил Сиваков
14Георгий Джикия
31Виталий Шахов
56Илья Гапонов
8Даниэл Мишкич
47Роман Зобнин
10Денис Попович
11′
9Мендеш Андраде Зе Луиш
19Алексей Сутормин
25Лоренсо Мельгарехо
77′
60Савелий Козлов
57′
7Аяз Гулиев
27′57′
29Вадим Афонин
37Георгий Мелкадзе
16Рикарду Алвеш
68′
54Наиль Умяров
69′
32Артем Кулишев
90+5′
22Михаил Игнатов
7Джордже Деспотович
12′90′
88Александр Ташаев
61′
15Дмитрий Андреев
15Максим Глушенков
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты4
13Удары (всего)9
9Удары в створ6
1Штанги, перекладины0
5Угловые5
12Фолы7
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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