«Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу». Кононов опять провалился
Четвертое место — у ЦСКА.
Четвертое место — у ЦСКА.
«Спартак» приехал в Оренбург без Дениса Глушакова и Софьяна Ханни — оба, судя по всему, уйдут из команды. Стартовый состав
Фернандо и Луис Адриано и пропускали матч 30-го тура
Чтобы забронировать четвертое место и выйти в групповой этап Лиги Европы,
Почти сразу Александр Максименко пустил дальний удар со штрафного. Дело окончательно запахло катастрофой:
Дальше проще не стало: «Оренбург» творил что хотел, а «Спартак» откровенно страдал. К 16-й минуте Рикарду Алвеш добавил к забитому голу попадание в штангу.
В середине тайма Гапонов неудачно скинул мяч Максименко и едва не привез «Спартаку» еще один гол. Тут же молодому вратарю «Спартака» пришлось вытаскивать мяч из угла, куда его лихо закручивал Деспот (так себя предпочитает называть серб Джордже Деспотович).
У
ЦСКА тем временем положил «Крыльям» еще пять, и это значило, что в любом случае «Спартак» может рассчитывать только на себя. Но «Оренбург» продолжал укатывать гостей, раз за разом напрягая Максименко, которого
Кононов заменил Гулиева на Мелкадзе, а вместо Ташаева вышел Глушенков. Сильно лучше не стало, хотя оба поучаствовали в атаке, где Глушенков проверил плотным ударом Александра Довбню. Самой опасной за тайм. И чуть ли не единственной.
«Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака» — признавался пару дней назад защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. Миссией «Спартака», судя по всему, было просто закончить сезон. Закончил он его вторым пропущенным мячом: Максименко, желая прервать передачу, выскочил
Похожая ситуация была год назад: «Спартак» и ЦСКА боролись за прямое попадание в группу Лиги чемпионов. Перед последним туром
На последних секундах «Оренбург» дал сыграть капитану: 38-летний Дмитрий Андреев прощался с футболом. И прощание это вышло красивым.
Совет директоров «Спартака» назначен на 28 мая.
|Владимир Федотов
|Олег Кононов
|Рикарду Алвеш
|8′
|Артем Кулишев
|90+4′
|56
|Александр Довбня
90′
|98
|Александр Максименко
|12
|Андрей Малых
77′
|38
|Андрей Ещенко
|13
|Сергей Терехов
|6
|Айртон
|3
|Михаил Сиваков
|14
|Георгий Джикия
|31
|Виталий Шахов
|56
|Илья Гапонов
|8
|Даниэл Мишкич
|47
|Роман Зобнин
|10
|Денис Попович
11′
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|19
|Алексей Сутормин
|25
|Лоренсо Мельгарехо
77′
|60
|Савелий Козлов
57′
|7
|Аяз Гулиев
27′57′
|29
|Вадим Афонин
|37
|Георгий Мелкадзе
|16
|Рикарду Алвеш
68′
|54
|Наиль Умяров
69′
|32
|Артем Кулишев
90+5′
|22
|Михаил Игнатов
|7
|Джордже Деспотович
12′90′
|88
|Александр Ташаев
61′
|15
|Дмитрий Андреев
|15
|Максим Глушенков
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)