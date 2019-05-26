Несколько фанатов прорвались на поле после матча «Динамо» на новой арене

В воскресенье «Динамо» в первом матче на реконструированной арене в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (3:3).

После финального свистка несколько болельщиков прорвались на поле, один из них направился к вратарю «Динамо» Антону Шунину. Стюардам потребовалось время, чтобы увести фанатов с поля.