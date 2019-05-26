Несколько фанатов прорвались на поле после матча «Динамо» на новой арене
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Василий
В воскресенье «Динамо» в первом матче на реконструированной арене в рамках 30-го тура Российской
После финального свистка несколько болельщиков прорвались на поле, один из них направился к вратарю «Динамо» Антону Шунину. Стюардам потребовалось время, чтобы увести фанатов с поля.
|Дмитрий Хохлов
|Игорь Черевченко
|Мигел Кардозу
|2′
|Евгений Марков
|16′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|29′
|Резиуан Мирзов
|52′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|60′
|Игорь Горбатенко(Кирилл Комбаров)
|84′
|1
|Антон Шунин
|1
|Артур Нигматуллин
|25
|Алексей Козлов
|9
|Кирилл Комбаров
48′
|2
|Григорий Морозов
45′
|6
|Максим Беляев
|24
|Роман Евгеньев
|8
|Гиа Григалава
|9
|Мигел Кардозу
|11
|Сергей Ткачев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|23
|Игорь Горбатенко
|6
|Артур Юсупов
16′
|78
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кирилл Панченко
|70
|Георгий Костадинов
47′
|44
|Тони Шуньич
70′
|19
|Резиуан Мирзов
63′
|4
|Владимир Рыков
|13
|Максим Володько
46′
|5
|Абдул Азиз Тетте
31′78′
|21
|Виктор Альварес
|19
|Владимир Москвичев
|10
|Эванс Кангва
81′
|48
|Евгений Луценко
16′
|22
|Даниил Лесовой
|7
|Евгений Марков
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)