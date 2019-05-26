«Ахмат» обыграл «Ростов» и финишировал на 8-м месте в таблице РПЛ

Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил на 38-й минуте Аблай Мбенг.

После этой победы «Ахмат» набрал 42 очка и обошел на один балл «Ростов», который опустился на девятую строчку.