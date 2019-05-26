«Ахмат» обыграл «Ростов» и финишировал на 8-м месте в таблице РПЛ
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли дома «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России и финишировали на восьмом месте в таблице Российской
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли дома «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России и финишировали на восьмом месте в таблице Российской
Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил на 38-й минуте Аблай Мбенг.
После этой победы «Ахмат» набрал 42 очка и обошел на один балл «Ростов», который опустился на девятую строчку.
|Рашид Рахимов
|Валерий Карпин
|Аблай Мбенг(Силва Лима Исмаэл)
|38′
|16
|Евгений Городов
|30
|Сергей Песьяков
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Деннис Хаджикадунич
|13
|Милад Мохаммади
|6
|Рагнар Сигурдссон
8′
|20
|Зоран Нижич
|28
|Евгений Чернов
|40
|Ризван Уциев
|11
|Алексей Ионов
44′
|19
|Олег Иванов
|15
|Данил Глебов
52′
|23
|Антон Швец
|84
|Александр Гацкан
83′
|17
|Аблай Мбенг
|14
|Элдор Шомуродов
|15
|Андрей Семенов
19′46′
|25
|Арсений Логашов
65′
|6
|Михаил Гащенков
|2
|Тимофей Калачев
78′
|11
|Силва Лима Исмаэл
89′
|33
|Константин Плиев
48′82′
|87
|Лечи Садулаев
|80
|Иван Новосельцев
|77
|Бернард Бериша
77′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
65′
|21
|Одисе Роши
|8
|Ивелин Попов
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)