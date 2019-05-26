Гол Погребняка помог «Уралу» обыграть «Анжи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» победил «Анжи» из Махачкалы в гостевом матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» победил «Анжи» из Махачкалы в гостевом матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.
Воскресная встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Урала», в составе которого отличились Павел Погребняк (на 56-й минуте) и Сергей Брызгалов (59).
«Урал» по итогам турнира набрал 38 очков и занял 10-е место в чемпионате России, «Анжи» (21) финишировал 15-м и вылетел из Российской
|Магомед Адиев
|Дмитрий Парфенов
|Павел Погребняк
|56′
|Сергей Брызгалов
|59′
|22
|Юрий Дюпин
|31
|Ярослав Годзюр
|4
|Антон Белов
|3
|Вараздат Ароян
|28
|Павел Калошин
|4
|Сергей Брызгалов
|50
|Никита Чистяков
|27
|Михаил Меркулов
|55
|Аликади Саидов
|11
|Владимир Ильин
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|15
|Денис Кулаков
|99
|Камиль Закиров
|92
|Роман Емельянов
|17
|Иван Иванченко
|88
|Павел Погребняк
|14
|Гамид Агаларов
80′
|13
|Петрюс Бумаль
16′73′
|10
|Адлан Кацаев
|57
|Артем Фидлер
|18
|Апти Ахъядов
67′
|21
|Марко Араторе
90′
|97
|Магомед Магомедов
78′
|7
|Александр Данцев
|19
|Павел Долгов
75′
|20
|Андрей Панюков
46′
|9
|Андрес Понсе
|94
|Анатолий Катрич
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)