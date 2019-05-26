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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Погребняка помог «Уралу» обыграть «Анжи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» победил «Анжи» из Махачкалы в гостевом матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Урала», в составе которого отличились Павел Погребняк (на 56-й минуте) и Сергей Брызгалов (59).

«Урал» по итогам турнира набрал 38 очков и занял 10-е место в чемпионате России, «Анжи» (21) финишировал 15-м и вылетел из Российской премьер-лиги.

Анжи
0:2
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед АдиевДмитрий Парфенов
Голы
Павел Погребняк56′
Сергей Брызгалов59′
Составы команд
22Юрий Дюпин
31Ярослав Годзюр
4Антон Белов
3Вараздат Ароян
28Павел Калошин
4Сергей Брызгалов
50Никита Чистяков
27Михаил Меркулов
55Аликади Саидов
11Владимир Ильин
29Гаэль Белла Ондуа
15Денис Кулаков
99Камиль Закиров
92Роман Емельянов
17Иван Иванченко
88Павел Погребняк
14Гамид Агаларов
80′
13Петрюс Бумаль
16′73′
10Адлан Кацаев
57Артем Фидлер
18Апти Ахъядов
67′
21Марко Араторе
90′
97Магомед Магомедов
78′
7Александр Данцев
19Павел Долгов
75′
20Андрей Панюков
46′
9Андрес Понсе
94Анатолий Катрич
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
8Фолы8
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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