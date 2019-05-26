Чемпионский аккорд. «Зенит» разбил «Енисей» и попрощался с Нету
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К заключительной игре сезона — против красноярского «Енисея» — домашний стадион «Зенита» прихорошился: на «Газпром-Арене» появилось новое круговое табло. Экран расположился по всему периметру на уровне третьего яруса, раньше на этом месте были статичные баннеры с текстом «Идет волна». Обновление вышло красочным и ярким — особенно во время объявления составов команд.
Встреча чемпиона и аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу, была лишена интриги, интерес вызывала лишь основа «Зенита» — Оздоев, Лунев и Дзюба вызваны в сборную России на июньские матчи отбора на Евро-2020, им нужна была игровая практика. В итоге все трое оказались в стартовом составе.
Хозяева начали игру без
Однако до перерыва «Зенит» забил лишь раз — Ракицкий исполнил штрафной удар, мяч попал в руку защитнику красноярцев, судья указал на точку, и Азмун не промахнулся. Иранец, отстававший до этого от Чалова на два мяча, не собирался бросать погоню за армейцем в списке лучших бомбардиров РПЛ.
В перерыве на стадионе отметили двадцатилетие победы «Зенита» в Кубке России-99, устроив овацию игрокам той команды, а следом на Вираже появился баннер с благодарностью Нету — португальский защитник проводил последний матч за петербуржцев.
Текст на полотне гласил: «Луиш Нету, спасибо! Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал и был на поле настоящим мужчиной». Реверанс в адрес Владимира Быстрова считывался на раз.
Едва начался второй тайм, «Енисей» снова пропустил. А потом еще. И еще. Сибиряки поплыли: за 15 минут «Зенит» отличился трижды — дубль на свой счет записал окрыленный Дриусси (с сентября по март аргентинец забил за клуб во всех турнирах 3 мяча, за последние полтора месяца — 7), еще один гол отправил в ворота гостей Ерохин. Забив, полузащитник, недавно залечивший травму, первым делом побежал к скамейке запасных — благодарить медицинский штаб клуба.
Когда стало казаться, что цифры на табло уже не изменятся — «Енисей» имел отличную возможность размочить счет, но Комков из убойной позиции пробил мимо, — гостям усилиями Торбинского
«Зенит» крупной победой отпраздновал завершение золотого сезона, поблагодарил Нету за годы в
|Сергей Семак
|Дмитрий Аленичев
|Сердар Азмун
|26′
|Дмитрий Торбинский
|84′
|Себастьян Дриусси
|57′
|Александр Ерохин
|60′
|Себастьян Дриусси
|71′
|99
|Андрей Лунев
|3
|Дмитрий Ятченко
|44
|Ярослав Ракицкий
|13
|Алексей Грицаенко
|18
|Юрий Жирков
|23
|Бабакар Сарр
|21
|Александр Ерохин
50′
|27
|Павел Рожков
|27
|Магомед Оздоев
|63
|Али Гаджибеков
|7
|Сердар Азмун
|6
|Дмитрий Торбинский
|11
|Себастьян Дриусси
|14
|Максим Семакин
|22
|Артем Дзюба
|10
|Михаил Комков
|2
|Александр Анюков
79′
|55
|Давид Юрченко
76′
|30
|Эмануэль Маммана
|95
|Максим Едапин
|20
|Роберт Мак
46′
|78
|Арсен Хубулов
65′65′
|19
|Игорь Смольников
|17
|Константин Савичев
|29
|Антон Заболотный
87′
|48
|Александр Кутьин
25′82′
|13
|Луиш Нету
|77
|Михаил Костюков
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)