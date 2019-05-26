Чемпионский аккорд. «Зенит» разбил «Енисей» и попрощался с Нету

Источник: Спорт-Экспресс

Новое табло

К заключительной игре сезона — против красноярского «Енисея» — домашний стадион «Зенита» прихорошился: на «Газпром-Арене» появилось новое круговое табло. Экран расположился по всему периметру на уровне третьего яруса, раньше на этом месте были статичные баннеры с текстом «Идет волна». Обновление вышло красочным и ярким — особенно во время объявления составов команд.

Сборники в основе

Встреча чемпиона и аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу, была лишена интриги, интерес вызывала лишь основа «Зенита» — Оздоев, Лунев и Дзюба вызваны в сборную России на июньские матчи отбора на Евро-2020, им нужна была игровая практика. В итоге все трое оказались в стартовом составе.

Погоня за Чаловым

Хозяева начали игру без какого-либо гостеприимства. В прошлом году в последнем матче чемпионата уже вылетевший в ФНЛ хабаровский СКА получил в Санкт-Петербурге 6 мячей (включая первый гол Заболотного в зенитовской футболке), и в какой-то момент показалось, что «Енисею» тоже не избежать разгрома — слишком уж уверенно действовали сине-бело-голубые.

Однако до перерыва «Зенит» забил лишь раз — Ракицкий исполнил штрафной удар, мяч попал в руку защитнику красноярцев, судья указал на точку, и Азмун не промахнулся. Иранец, отстававший до этого от Чалова на два мяча, не собирался бросать погоню за армейцем в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Последний матч Нету

В перерыве на стадионе отметили двадцатилетие победы «Зенита» в Кубке России-99, устроив овацию игрокам той команды, а следом на Вираже появился баннер с благодарностью Нету — португальский защитник проводил последний матч за петербуржцев.

Текст на полотне гласил: «Луиш Нету, спасибо! Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал и был на поле настоящим мужчиной». Реверанс в адрес Владимира Быстрова считывался на раз.

Дубль Дриусси и гол Ерохина

Едва начался второй тайм, «Енисей» снова пропустил. А потом еще. И еще. Сибиряки поплыли: за 15 минут «Зенит» отличился трижды — дубль на свой счет записал окрыленный Дриусси (с сентября по март аргентинец забил за клуб во всех турнирах 3 мяча, за последние полтора месяца — 7), еще один гол отправил в ворота гостей Ерохин. Забив, полузащитник, недавно залечивший травму, первым делом побежал к скамейке запасных — благодарить медицинский штаб клуба.

Ответ «Енисея»

Когда стало казаться, что цифры на табло уже не изменятся — «Енисей» имел отличную возможность размочить счет, но Комков из убойной позиции пробил мимо, — гостям усилиями Торбинского удалось-таки огорчить Лунева. На том и порешили.