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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионский аккорд. «Зенит» разбил «Енисей» и попрощался с Нету

В Санкт-Петербурге чемпион не оставил шансов аутсайдеру (4:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Новое табло

К заключительной игре сезона — против красноярского «Енисея» — домашний стадион «Зенита» прихорошился: на «Газпром-Арене» появилось новое круговое табло. Экран расположился по всему периметру на уровне третьего яруса, раньше на этом месте были статичные баннеры с текстом «Идет волна». Обновление вышло красочным и ярким — особенно во время объявления составов команд.

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Сборники в основе

Встреча чемпиона и аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу, была лишена интриги, интерес вызывала лишь основа «Зенита» — Оздоев, Лунев и Дзюба вызваны в сборную России на июньские матчи отбора на Евро-2020, им нужна была игровая практика. В итоге все трое оказались в стартовом составе.

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Погоня за Чаловым

Хозяева начали игру без какого-либо гостеприимства. В прошлом году в последнем матче чемпионата уже вылетевший в ФНЛ хабаровский СКА получил в Санкт-Петербурге 6 мячей (включая первый гол Заболотного в зенитовской футболке), и в какой-то момент показалось, что «Енисею» тоже не избежать разгрома — слишком уж уверенно действовали сине-бело-голубые.

Однако до перерыва «Зенит» забил лишь раз — Ракицкий исполнил штрафной удар, мяч попал в руку защитнику красноярцев, судья указал на точку, и Азмун не промахнулся. Иранец, отстававший до этого от Чалова на два мяча, не собирался бросать погоню за армейцем в списке лучших бомбардиров РПЛ.

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Последний матч Нету

В перерыве на стадионе отметили двадцатилетие победы «Зенита» в Кубке России-99, устроив овацию игрокам той команды, а следом на Вираже появился баннер с благодарностью Нету — португальский защитник проводил последний матч за петербуржцев.

Текст на полотне гласил: «Луиш Нету, спасибо! Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал и был на поле настоящим мужчиной». Реверанс в адрес Владимира Быстрова считывался на раз.

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Дубль Дриусси и гол Ерохина

Едва начался второй тайм, «Енисей» снова пропустил. А потом еще. И еще. Сибиряки поплыли: за 15 минут «Зенит» отличился трижды — дубль на свой счет записал окрыленный Дриусси (с сентября по март аргентинец забил за клуб во всех турнирах 3 мяча, за последние полтора месяца — 7), еще один гол отправил в ворота гостей Ерохин. Забив, полузащитник, недавно залечивший травму, первым делом побежал к скамейке запасных — благодарить медицинский штаб клуба.

Ответ «Енисея»

Когда стало казаться, что цифры на табло уже не изменятся — «Енисей» имел отличную возможность размочить счет, но Комков из убойной позиции пробил мимо, — гостям усилиями Торбинского удалось-таки огорчить Лунева. На том и порешили.

«Зенит» крупной победой отпраздновал завершение золотого сезона, поблагодарил Нету за годы в сине-бело-голубой футболке и отправился готовиться к чемпионскому параду.

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Зенит
4:1
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50073 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Аленичев
Голы
Сердар Азмун26′
Дмитрий Торбинский84′
Себастьян Дриусси57′
Александр Ерохин60′
Себастьян Дриусси71′
Составы команд
99Андрей Лунев
3Дмитрий Ятченко
44Ярослав Ракицкий
13Алексей Грицаенко
18Юрий Жирков
23Бабакар Сарр
21Александр Ерохин
50′
27Павел Рожков
27Магомед Оздоев
63Али Гаджибеков
7Сердар Азмун
6Дмитрий Торбинский
11Себастьян Дриусси
14Максим Семакин
22Артем Дзюба
10Михаил Комков
2Александр Анюков
79′
55Давид Юрченко
76′
30Эмануэль Маммана
95Максим Едапин
20Роберт Мак
46′
78Арсен Хубулов
65′65′
19Игорь Смольников
17Константин Савичев
29Антон Заболотный
87′
48Александр Кутьин
25′82′
13Луиш Нету
77Михаил Костюков
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)11
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые6
9Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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