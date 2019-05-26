«Зенит» предложил контракт Жиркову и продлил соглашение с Ивановичем
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча последнего, 30-го тура Российской
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча последнего, 30-го тура Российской
«Предложили новый контракт Юрию Жиркову. По Кержакову работа также ведётся. У Ивановича контракт продлён автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее», — приводит слова Семака
«Зенит», набрав 64 очка, стал чемпионом России в нынешнем сезоне. В 30 матчах