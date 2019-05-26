«Зенит» предложил контракт Жиркову и продлил соглашение с Ивановичем

«Предложили новый контракт Юрию Жиркову. По Кержакову работа также ведётся. У Ивановича контракт продлён автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на странице клуба в «Твиттере».