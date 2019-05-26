Черевченко боится, что придется собирать новую команду в следующем сезоне

«О сезоне много говорить не надо, это удачный сезон для “Арсенала”, Тульской области. Сейчас команда пару недель отдохнет и начнем готовиться к новому сезону. По контрактам футболистов, арендованным игрокам ведутся разговоры. Есть ли опасения, что от нынешнего состава ничего не останется? Опасения у любого тренера есть. Да, конкретно меня эта ситуация настораживает. Уже есть игровые связи, выступали в течение всего сезона. Если уйдет много игроков, то придется заново собирать команду. Через две недели картина будет ясна», — сказал Черевченко журналистам.