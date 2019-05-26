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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости

«Зенит» снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом «Зенита».

Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей — 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.

По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой бундеслиге — 43,148 болельщиков, в английской премьер-лиге — 37,934, в испанской ла лиге — 26243, в итальянской серии, а — 23,090, во французской лиге 1 — 22,713.

Отметим, что все мероприятия сезона на «Газпром Арене», включая хоккейные игры и концерт «Ленинграда», собрали аудиторию в 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя.

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