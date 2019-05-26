«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости
«Зенит» снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт
«Зенит» снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт
С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом «Зенита».
Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской
По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой бундеслиге — 43,148 болельщиков, в английской
Отметим, что все мероприятия сезона на «Газпром Арене», включая хоккейные игры и концерт «Ленинграда», собрали аудиторию в 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя.