«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости

Источник: РИА "Новости"

С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом «Зенита».

Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей — 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.

По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой бундеслиге — 43,148 болельщиков, в английской премьер-лиге — 37,934, в испанской ла лиге — 26243, в итальянской серии, а — 23,090, во французской лиге 1 — 22,713.