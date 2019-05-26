Веселое новоселье: «Динамо» открыло стадион огненной ничьей с «Арсеналом»

У входа VIP на новую арену в Петровском парке было не протолкнуться — число почетных гостей впечатляло. Из одного из припаркованных у стен стадиона автомобилей вышли почтенный мужчина в строгом костюме и жизнерадостной девочкой лет
— Дедушка, а куда это мы приехали? — спросила она.
— Домой, внученька, — последовал ответ.
Чтобы понять, как давно тут в последний раз играли в футбол, достаточно посмотреть на тренеров «Динамо» и «Арсенала». Из Тулы в воскресенье приехал 41-летний Игорь Семшов, объявивший об окончании карьеры четыре года назад. Во главе
— Теперь многое будет
А вот вышедшему в основе москвичей защитнику Роману Евгеньеву в 2008-м было всего девять лет, оставшемуся в запасе хавбеку Владимиру Москвичеву — восемь.
Таких же картинок, как с дедушкой и внучкой у
Хорошо, что хоккейная часть проекта заработала на динамовском стадионе еще полгода назад. Многое вещи, в том числе — запуск зрителей, были отработаны. Например, даже при не самой высокой явке на «Арене Химки» возникало больше очередей.
Обычно новые стадионы — это новые проблемы: отсутствие связи, неопытные стюарды и так далее. В Петровском парке подобного не наблюдалось — все службы сработали так, что получился настоящий праздник.
Программа открытие оказалась крутой. Сначала — объявление составов. Огромный экран за гостевой трибуной способен разместить как раз всю команду: 11 игроков и главного тренера. Еще через минуту в центр поля вышел Николай Арутюнов, поклонник «Динамо», написавший новый гимн клуба. Получилось очень душевно.
На фанатской трибуне растянули баннер «История определяет будущее» с изображением футболистов
Хохлов часто в этом сезоне сетовал на то, что его игроки не могут решить момент, но в Петровском парке удалось забить уже через минуту после стартового свистка: Кардозу быстрее всех оказался на добивании и протолкнул мяч в сетку.
Эмоции на трибунах зашкаливали. Акустика на «ВТБ Арене» в полном порядке, и понятие этого появилось уже в самом начале встречи.
Учитывая, что турнирного значения матч не имел ни для «Динамо», ни для «Арсенала», команды просто получали удовольствие от футбола. Охранять преимущество в один мяч было бессмысленно — поэтому соперники ввязались в перестрелку. Хозяева выходили вперед, гости почти сразу догоняли. Когда Горбатенко сравнял счет в третий раз, времени на четвертый гол у
Впрочем, мало кто по этому поводу переживал. Игра получилась огненной: шесть голов, веселый футбол, потрясающий стадион. А первую победу на нем «Динамо» одержит уже в следующем сезоне.
…Уже после свистка фанаты
|Дмитрий Хохлов
|Игорь Черевченко
|Мигел Кардозу
|2′
|Евгений Марков
|16′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|29′
|Резиуан Мирзов
|52′
|Кирилл Панченко(Евгений Марков)
|60′
|Игорь Горбатенко(Кирилл Комбаров)
|84′
|1
|Антон Шунин
|1
|Артур Нигматуллин
|25
|Алексей Козлов
|9
|Кирилл Комбаров
48′
|2
|Григорий Морозов
45′
|6
|Максим Беляев
|24
|Роман Евгеньев
|8
|Гиа Григалава
|9
|Мигел Кардозу
|11
|Сергей Ткачев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|23
|Игорь Горбатенко
|6
|Артур Юсупов
16′
|78
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кирилл Панченко
|70
|Георгий Костадинов
47′
|44
|Тони Шуньич
70′
|19
|Резиуан Мирзов
63′
|4
|Владимир Рыков
|13
|Максим Володько
46′
|5
|Абдул Азиз Тетте
31′78′
|21
|Виктор Альварес
|19
|Владимир Москвичев
|10
|Эванс Кангва
81′
|48
|Евгений Луценко
16′
|22
|Даниил Лесовой
|7
|Евгений Марков
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)