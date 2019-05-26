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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Веселое новоселье: «Динамо» открыло стадион огненной ничьей с «Арсеналом»

Бело-голубые вернулись на родной стадион спустя десять с половиной лет.

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Источник: Спорт-Экспресс

Хохлов верит, что начинается новая жизнь

У входа VIP на новую арену в Петровском парке было не протолкнуться — число почетных гостей впечатляло. Из одного из припаркованных у стен стадиона автомобилей вышли почтенный мужчина в строгом костюме и жизнерадостной девочкой лет семи-восьми.

— Дедушка, а куда это мы приехали? — спросила она.

— Домой, внученька, — последовал ответ.

Чтобы понять, как давно тут в последний раз играли в футбол, достаточно посмотреть на тренеров «Динамо» и «Арсенала». Из Тулы в воскресенье приехал 41-летний Игорь Семшов, объявивший об окончании карьеры четыре года назад. Во главе бело-голубых — 43-летнй Дмитрий Хохлов, он повесил бутсы на гвоздь еще раньше, в 2010-м. И тот, и другой выходили на поле в составе бело-голубых против «Томи» 22 ноября 2008 года — после той встречи стадион закрылся на реконструкцию.

— Теперь многое будет по-другому, — говорил Хохлов перед матчем клубной пресс-службе. — Перемены, которые сейчас происходят с клубом, должны отразиться в лучшую сторону.

А вот вышедшему в основе москвичей защитнику Роману Евгеньеву в 2008-м было всего девять лет, оставшемуся в запасе хавбеку Владимиру Москвичеву — восемь.

Таких же картинок, как с дедушкой и внучкой у VIP-входа, было достаточно вокруг всей «ВТБ Арены». Еще за час до стартового свистка стало ясно: в Петровский парк приехало больше 20 тысяч человек. Свободными остались только около 200 мест.

Хорошо, что хоккейная часть проекта заработала на динамовском стадионе еще полгода назад. Многое вещи, в том числе — запуск зрителей, были отработаны. Например, даже при не самой высокой явке на «Арене Химки» возникало больше очередей.

Обычно новые стадионы — это новые проблемы: отсутствие связи, неопытные стюарды и так далее. В Петровском парке подобного не наблюдалось — все службы сработали так, что получился настоящий праздник.

Во время загрузки произошла ошибка.

История определила результат

Программа открытие оказалась крутой. Сначала — объявление составов. Огромный экран за гостевой трибуной способен разместить как раз всю команду: 11 игроков и главного тренера. Еще через минуту в центр поля вышел Николай Арутюнов, поклонник «Динамо», написавший новый гимн клуба. Получилось очень душевно.

На фанатской трибуне растянули баннер «История определяет будущее» с изображением футболистов бело-голубых в форме разных лет и болельщиком, который приводит на стадион ребенка. На поле получилось что-то из этой же серии: ярко, красиво, результативно. Вот только без победы хозяев…

Во время загрузки произошла ошибка.

Хохлов часто в этом сезоне сетовал на то, что его игроки не могут решить момент, но в Петровском парке удалось забить уже через минуту после стартового свистка: Кардозу быстрее всех оказался на добивании и протолкнул мяч в сетку.

Эмоции на трибунах зашкаливали. Акустика на «ВТБ Арене» в полном порядке, и понятие этого появилось уже в самом начале встречи.

Учитывая, что турнирного значения матч не имел ни для «Динамо», ни для «Арсенала», команды просто получали удовольствие от футбола. Охранять преимущество в один мяч было бессмысленно — поэтому соперники ввязались в перестрелку. Хозяева выходили вперед, гости почти сразу догоняли. Когда Горбатенко сравнял счет в третий раз, времени на четвертый гол у бело-голубых уже просто не оставалось.

Впрочем, мало кто по этому поводу переживал. Игра получилась огненной: шесть голов, веселый футбол, потрясающий стадион. А первую победу на нем «Динамо» одержит уже в следующем сезоне.

…Уже после свистка фанаты бело-голубых попробовали организовать прорыв на поле — все-таки исторический момент. Шестерым это удалось. Болельщики побежали делать селфи и фотографироваться с игроками. Выводить посторонних с газона пришлось с помощью сотрудников ОМОН, но полицейские делали это исключительно вежливо. В соответствии с атмосферой.

Динамо
3:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Динамо, 23340 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловИгорь Черевченко
Голы
Мигел Кардозу2′
Евгений Марков16′
Кирилл Панченко(Евгений Марков)29′
Резиуан Мирзов52′
Кирилл Панченко(Евгений Марков)60′
Игорь Горбатенко(Кирилл Комбаров)84′
Составы команд
1Антон Шунин
1Артур Нигматуллин
25Алексей Козлов
9Кирилл Комбаров
48′
2Григорий Морозов
45′
6Максим Беляев
24Роман Евгеньев
8Гиа Григалава
9Мигел Кардозу
11Сергей Ткачев
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
23Игорь Горбатенко
6Артур Юсупов
16′
78Зелимхан Бакаев
8Кирилл Панченко
70Георгий Костадинов
47′
44Тони Шуньич
70′
19Резиуан Мирзов
63′
4Владимир Рыков
13Максим Володько
46′
5Абдул Азиз Тетте
31′78′
21Виктор Альварес
19Владимир Москвичев
10Эванс Кангва
81′
48Евгений Луценко
16′
22Даниил Лесовой
7Евгений Марков
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
13Удары (всего)7
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы7
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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