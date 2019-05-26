Веселое новоселье: «Динамо» открыло стадион огненной ничьей с «Арсеналом»

Источник: Спорт-Экспресс

Хохлов верит, что начинается новая жизнь

У входа VIP на новую арену в Петровском парке было не протолкнуться — число почетных гостей впечатляло. Из одного из припаркованных у стен стадиона автомобилей вышли почтенный мужчина в строгом костюме и жизнерадостной девочкой лет семи-восьми.

— Дедушка, а куда это мы приехали? — спросила она.

— Домой, внученька, — последовал ответ.

Чтобы понять, как давно тут в последний раз играли в футбол, достаточно посмотреть на тренеров «Динамо» и «Арсенала». Из Тулы в воскресенье приехал 41-летний Игорь Семшов, объявивший об окончании карьеры четыре года назад. Во главе бело-голубых — 43-летнй Дмитрий Хохлов, он повесил бутсы на гвоздь еще раньше, в 2010-м. И тот, и другой выходили на поле в составе бело-голубых против «Томи» 22 ноября 2008 года — после той встречи стадион закрылся на реконструкцию.

— Теперь многое будет по-другому, — говорил Хохлов перед матчем клубной пресс-службе. — Перемены, которые сейчас происходят с клубом, должны отразиться в лучшую сторону.

А вот вышедшему в основе москвичей защитнику Роману Евгеньеву в 2008-м было всего девять лет, оставшемуся в запасе хавбеку Владимиру Москвичеву — восемь.

Таких же картинок, как с дедушкой и внучкой у VIP-входа, было достаточно вокруг всей «ВТБ Арены». Еще за час до стартового свистка стало ясно: в Петровский парк приехало больше 20 тысяч человек. Свободными остались только около 200 мест.

Хорошо, что хоккейная часть проекта заработала на динамовском стадионе еще полгода назад. Многое вещи, в том числе — запуск зрителей, были отработаны. Например, даже при не самой высокой явке на «Арене Химки» возникало больше очередей.

Обычно новые стадионы — это новые проблемы: отсутствие связи, неопытные стюарды и так далее. В Петровском парке подобного не наблюдалось — все службы сработали так, что получился настоящий праздник.

История определила результат

Программа открытие оказалась крутой. Сначала — объявление составов. Огромный экран за гостевой трибуной способен разместить как раз всю команду: 11 игроков и главного тренера. Еще через минуту в центр поля вышел Николай Арутюнов, поклонник «Динамо», написавший новый гимн клуба. Получилось очень душевно.

На фанатской трибуне растянули баннер «История определяет будущее» с изображением футболистов бело-голубых в форме разных лет и болельщиком, который приводит на стадион ребенка. На поле получилось что-то из этой же серии: ярко, красиво, результативно. Вот только без победы хозяев…

Хохлов часто в этом сезоне сетовал на то, что его игроки не могут решить момент, но в Петровском парке удалось забить уже через минуту после стартового свистка: Кардозу быстрее всех оказался на добивании и протолкнул мяч в сетку.

Эмоции на трибунах зашкаливали. Акустика на «ВТБ Арене» в полном порядке, и понятие этого появилось уже в самом начале встречи.

Учитывая, что турнирного значения матч не имел ни для «Динамо», ни для «Арсенала», команды просто получали удовольствие от футбола. Охранять преимущество в один мяч было бессмысленно — поэтому соперники ввязались в перестрелку. Хозяева выходили вперед, гости почти сразу догоняли. Когда Горбатенко сравнял счет в третий раз, времени на четвертый гол у бело-голубых уже просто не оставалось.

Впрочем, мало кто по этому поводу переживал. Игра получилась огненной: шесть голов, веселый футбол, потрясающий стадион. А первую победу на нем «Динамо» одержит уже в следующем сезоне.