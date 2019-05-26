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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Как я могу с вами общаться? До свидания!» Скандальная пресс-конференция Евсеева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1) разозлился на журналистов.

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Источник: РИА "Новости"

— «Уфа» нанесла один удар по воротам…

— Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был! Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре!

— Вы довольны командой?

— Да, я доволен командой!

— Ваш друг Юрий Семин…

— (прерывает) Что значит — «друг»?! Это такой человечище! По возрасту — не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

— Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя…

— Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть?

На очередной вопрос Евсеев поднялся:

— Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

Уже из дверей добавил:

— Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек — ему задавайте вопросы… (Юрий Голышак).

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 3026.05.2019, 14:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 18183 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминВадим Евсеев
Голы
Мануэл Фернандеш39′
Нереализованные пенальти
Мануэл Фернандеш50′
Составы команд
1Маринату Гильерме
31Александр Беленов
3Брайн Идову
54′
5Боян Йокич
84Михаил Лысов
15Александр Пуцко
14Ведран Чорлука
27Йонуц Неделчару
96Рифат Жемалетдинов
33Александр Сухов
4Мануэл Фернандеш
6Веролюб Салатич
59Алексей Миранчук
19Иван Пауревич
6Дмитрий Баринов
57Вячеслав Кротов
7Гжегож Крыховяк
56Данил Круговой
58′
33Соломон Кверквелия
17′
77Азер Алиев
23Дмитрий Тарасов
29′
8Кэтэлин Карп
62′
21Хвича Кварацхелия
29Оливье Тилль
9Федор Смолов
90′
11Ловро Бизяк
58′
37Станислав Магкеев
44Силвестр Игбун
77′
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты1
10Удары (всего)2
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
19Фолы14
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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