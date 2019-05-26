«Как я могу с вами общаться? До свидания!» Скандальная пресс-конференция Евсеева
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на
— «Уфа» нанесла один удар по воротам…
— Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был! Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре!
— Вы довольны командой?
— Да, я доволен командой!
— Ваш друг Юрий Семин…
— (прерывает) Что значит — «друг»?! Это такой человечище! По возрасту — не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.
— Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя…
— Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть?
На очередной вопрос Евсеев поднялся:
— Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!
Уже из дверей добавил:
— Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек — ему задавайте вопросы… (Юрий Голышак).
|Юрий Семин
|Вадим Евсеев
|Мануэл Фернандеш
|39′
|Мануэл Фернандеш
|50′
|1
|Маринату Гильерме
|31
|Александр Беленов
|3
|Брайн Идову
54′
|5
|Боян Йокич
|84
|Михаил Лысов
|15
|Александр Пуцко
|14
|Ведран Чорлука
|27
|Йонуц Неделчару
|96
|Рифат Жемалетдинов
|33
|Александр Сухов
|4
|Мануэл Фернандеш
|6
|Веролюб Салатич
|59
|Алексей Миранчук
|19
|Иван Пауревич
|6
|Дмитрий Баринов
|57
|Вячеслав Кротов
|7
|Гжегож Крыховяк
|56
|Данил Круговой
58′
|33
|Соломон Кверквелия
17′
|77
|Азер Алиев
|23
|Дмитрий Тарасов
29′
|8
|Кэтэлин Карп
62′
|21
|Хвича Кварацхелия
|29
|Оливье Тилль
|9
|Федор Смолов
90′
|11
|Ловро Бизяк
58′
|37
|Станислав Магкеев
|44
|Силвестр Игбун
77′
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|2
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)