«Как я могу с вами общаться? До свидания!» Скандальная пресс-конференция Евсеева

Источник: РИА "Новости"

— «Уфа» нанесла один удар по воротам…

— Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был! Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре!

— Вы довольны командой?

— Да, я доволен командой!

— Ваш друг Юрий Семин…

— (прерывает) Что значит — «друг»?! Это такой человечище! По возрасту — не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

— Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя…

— Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть?

На очередной вопрос Евсеев поднялся:

— Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

Уже из дверей добавил: