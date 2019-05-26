Юрий Семин: Восхищен Денисовым. Крепкий человек. Но играет тот, кто сильнее

Источник: РИА "Новости"

— Где твой перуанец? — отыскал в зале глазами перуанского журналиста главный тренер «Локомотива». — Нету перуанца твоего! Где он?! Где Фарфан?

— Я его спрятал. На Кубке Америки, — обрадовался корреспондент.

— Вот — Кубок Америки! Должен здесь играть, а он — «Кубок Америки»…

— Я в первую очередь хочу поздравить с замечательным сезоном всех, то имел отношение к команде, — сказал Семин. — Тех, ради кого мы играем. Болельщиков! Они этим сезоном, думаю, довольны. Сезон сложный, неоднозначный. Это чудо, чудо, что мы догнали большую группу команд! Хорошо, что было много характера, волевых усилий. Это чудо, что мы нагнали большую группу, тяжело стартовав. Календарь у нас был ужасный! Чтоб на что-то рассчитывать — надо на будущий сезон «Зениту» и «Локомотива» календарь устроить другой. Вот проанализируйте календарь «Аякса».

Слава Богу, сегодня победили. Это для клуба очень важно — играть напрямую в Лиге чемпионов — это большие деньги и все остальные регалии. Хорошо, что перед этим завоевали Кубок. После Кубка очень сложно сыграть следующий матч! Это для всех команд! Игроки сегодня были сильно уставшие. Поэтому две травмы и случились. Поставили нас в сложное положение. Хорошо, что выбрались. А болельщики на рядовом матче, наверное, поставили рекорд, пришли нас поддерживать. Обязательно напишите: что так, как на финале Кубка обращались с болельщиками «Локомотива» — это недопустимо. Кто-то должен ответить. Так нельзя встречать людей! Они нормальные ребята, не экстремисты никакие. А их терроризировали там, в Самаре! Дали самые худшие места на трибунах, долго не выпускали, перед приездом отдельных забирали. Не выпускали до самого матча. Мы должны за них заступиться.

— Перед ударом Фернандеша с пенальти болельщики скандировали «Смола, Смола». Что вы думаете по этому поводу?

— Я внутри хотел, чтоб бил Алексей (Миранчук — Прим. «СЭ»). Антона не было. Но они приняли решение — они тоже отвечают за результат, как и мы! Кто лучше себя чувствует — тот и бьет. В плане психологии это правильно — Фернандеш забил гол, у него есть уверенность. По идее — должен был более уверенно пробить! Не по-лучилось. такой даже мяч он не забил «Порту» — все могло сложиться иначе. Что есть, то и есть.

— Василий Кикнадзе сказал, что если команда пробьется в Лигу чемпионов — построят козырек для болельщиков.

— Спросите Василия Александровича. К нему обратитесь.

— Ваше-то мнение?

— Мое мнение — у нас замечательный стадион. С самым лучшим футбольным полем, газоном! Зачем что-то менять? Болельщики приходят. Не всегда заполняется полностью. Здесь уютно, прекрасно. Зачем что-то обновлять? «Реал» тридцать лет играет на одном стадионе — и все в порядке. Без крыши — и все довольны. Многое зависит не от нас и даже не от Василия Александровича. Вот стадион выстроен так.

Снова поднялся перуанский журналист — вручил Семину диск с собственным пением. Благодарил футбольную реанимацию Фарфана.

— А вы передайте федерации футбола своей, чтоб не так часто Фарфана вызывали в сборную. Чтоб побольше матче играл за «Локомотив». На товарищеские-то можно и не вызывать. Фарфан понял русскую культуру, русских людей.

— Заканчиваются контракты у ряда футболистов.

— Я свою позицию выскажу. Думаю, к ней должны прислушаться. Я всегда высказывал. Самое горячее время для администрации, чтоб двигаться дальше.

— Лимит на легионеров…

— Я за простую конкуренцию — кто лучше, тот и пусть играет. Вот и все. Играют четыре английские команды. Посмотрите статистику — там всего три англичанина! Пусть будет как рынок — натуральная конкуренция.

— Как думаете, Денисов не жалеет о том, что ввязался в скандал — вместо того, чтоб праздновать с командой такие успехи?

— А нет никаких скандалов! Я не вижу конфликта, нормальная ситуация! Очень много сделал для «Локомотива». 14 лет ничего не выигрывали — Игорь пришел, стал капитаном команды. Многое сделал, убрал безразличие, которое было в команде. Был первым помощником тренера. Порядочный человек. Но самолюбивый! Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все. Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип — играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному. Сегодня на этой позиции есть Баринов. Может, потом лучше Денисов будет играть. Если останется.

А я сейчас тренер футбольного «Локомотива», мне здесь уютно и хочу продолжить, — подытожил Сёмин и ушел под аплодисменты.

Вадим Евсеев: «Вы первый тайм смотрели? А игру вообще?»

Главный тренер «Уфы» на пресс-конференции разозлился на журналистов.

— «Уфа» нанесла один удар по воротам…

— Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был! Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре!

— Вы довольны командой?

— Да, я доволен командой!

— Ваш друг Юрий Семин…

— (прерывает) Что значит — «друг»?! Это такой человечище! По возрасту — не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

— Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя…

— Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть?

На очередной вопрос Евсеев поднялся:

— Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

Уже из дверей добавил: