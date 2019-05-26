Тренер «Краснодара»: Будущее Ари станет известно на следующей неделе

Нынешний контракт форварда с командой истекает по окончании нынешнего сезона. В 16 матчах чемпионата России в сезоне-2018/19 Ари забил восемь мячей и отдал четыре передачи.

«В понедельник мы встретимся с представителями Ари и его агентом. Будем обсуждать возможность продления сотрудничества. У нас нет никаких разногласий (в переговорах). Всё решится в ближайшие дни», — сказал журналистам Мусаев.