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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Краснодара»: Будущее Ари станет известно на следующей неделе

КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Будущее форварда «Краснодара» Ари станет известно на следующей неделе, заявил старший тренер команды Мурад Мусаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Нынешний контракт форварда с командой истекает по окончании нынешнего сезона. В 16 матчах чемпионата России в сезоне-2018/19 Ари забил восемь мячей и отдал четыре передачи.

«В понедельник мы встретимся с представителями Ари и его агентом. Будем обсуждать возможность продления сотрудничества. У нас нет никаких разногласий (в переговорах). Всё решится в ближайшие дни», — сказал журналистам Мусаев.

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